"Казахавтодор" предупреждает о большом риске ДТП из-за непогоды

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В связи с аномальными погодными явлениями возможно возникновение обледенения и образование снежного наката на проезжей части автодорог республиканского значения, передает пресс-служба ТОО "Казахавтодор".

По данным пресс-службы, особенно данные явления актуальны для северных и западных регионов.

"ТОО "Казахавтодор" рекомендует автомобилистам отказаться от поездок, в связи с повышением риска возникновения аварий. Также призываем всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров", — говорится в сообщении.

При этом в ТОО "Казахавтодор" в усиленном режиме ведут работы по предупреждению и профилактике чрезвычайных ситуаций на автодорогах республиканского значения. При возникновении сложной ситуации у автомобилистов работники филиалов стараются в оперативном режиме помочь и организовать бесперебойное движение транспорта.