Оставили динозавра без зубов: гости "Мира сказок" в Душанбе устроили погром

Новый парк развлечений "Мир сказок" в Душанбе только открылся, а маленькие посетители уже сломали аттракционы и повредили фигуры динозавров

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Культурно-развлекательный комплекс "Мир сказок" ("Дунёи афсона"), открытый в Душанбе по случаю празднования Навруза, оказался столь популярен у посетителей, что уже через несколько часов больше половины каруселей и сказочных персонажей были сломаны, сообщает Sputnik Таджикистан.

"Мы начали работу в 10 утра, и к этому времени перед входом толпилось столько посетителей, что мы потеряли дар речи. Уже через час у динозавров, которые двигаются и издают звуки, не было зубов, а у некоторых каким-то образом отвалились хвосты", — хватался за голову охранник парка.

По его словам, с потоком людей не смогли справиться 15 сотрудников парка, в связи с чем на помощь немедленно было вызвано столько же милиционеров. Однако присоединившиеся инспекторы тоже не смогли долго противостоять толпе и вскоре решили сдаться, отойти в угол и покурить.

К 16:00 сотрудникам "Дунёи афсона" пришлось закрыть двери парка развлечений и не впускать посетителей. Эти меры вызвали возмущение у многих жителей Душанбе.

Детей и взрослых просили подождать в связи с внеплановым перерывом — в это время бригада мастеров пыталась разобраться с произошедшим погромом.

"А я не пойму, почему они возмущаются, в то время как именно из-за их вандализма нам уже дважды за сегодня пришлось вызывать мастеров, чтобы те устранили неполадки. Вот и сейчас, как вы видите, стоит большая очередь, а мы впустить не можем, поскольку мастера пытаются вставить снова отвалившиеся детали", — сетовал охранник.

Тем временем противостояние у входа в "Мир сказок" продолжалось: охрана просила мужчин и женщин сохранять порядок и не налегать на двери диснеевского замка, а жители Душанбе настойчиво стремились прорваться внутрь, чтобы хотя бы одним глазком посмотреть на чудо-парк.

Кроме сломанных аттракционов, на территории парка появились горы мусора. Так, через несколько часов после открытия "Мир сказок" буквально утопал в разбросанных пакетах, пустых пластиковых бутылках из-под газировки, грязных салфетках и одноразовых тарелках — "уликах", оставшихся после праздничного плова и шашлыков.

Парк "Дунёи афсона" после открытия, архивное фото © Sputnik

Парк "Дунёи афсона" после открытия, архивное фото © Sputnik 1 / 2 © Sputnik Парк "Дунёи афсона" после открытия, архивное фото

"Зря они объявили, что в честь Навруза три дня аттракционы будут работать бесплатно для всех. Скорее всего, такой ажиотаж возник именно из-за этого. Я, честно, не думала, что увижу такой ужас — столько людей, столько грязи вокруг. Пропадает не только всякое желание веселиться, но и вообще нет никакого чувства праздника из-за увиденного. Мне очень жаль всех, кто старался создать эту красоту в Душанбе. К сожалению, не все могут ценить и беречь", — сказала женщина с двумя детьми.

Культурно-развлекательный комплекс "Дунёи афсона" ("Мир сказок") в Душанбе был сдан в эксплуатацию 19 марта 2018 года перед праздником Навруз. На открытии парка лично присутствовали президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали.

"Мир сказок" расположился на площади в 2,5 гектара на территории парка культуры и отдыха имени Садриддина Айни. В парке есть 11 видов площадок с аттракционами для детей в возрасте до 12 лет. В "Мире сказок" построены карусели, спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол и теннис, но особое внимание заслуживают огромные фигуры динозавров, которые двигаются и издают звуки.