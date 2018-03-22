Из Ташкента в Термез с ветерком: открыт новый маршрут

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме вторника, отправление по расписанию в 8:50 утра, дорога займет менее 10 часов

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputrnik. С 20 марта маршрут электропоезда Ташкент — Карши продлен до Термеза, сообщила пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

Рейс выполняется ежедневно, кроме вторника. Поезд (рейс №4) выезжает из Ташкента в 8:50 и прибывает в Термез в 20:16. Обратный рейс (№3) отправляется из Термеза в 6:50 и прибывает в столицу в 18:44.

Сегодня началось движение на Иссык-Куль. По прямому железнодорожному рейсу будет курсировать поезд Ташкент — Балыкчи — Ташкент.

"Пассажирский поезд № 455/456 будет курсировать один раз в неделю составами "Узбекской железной дороги". Отправка из Ташкента в Балыкчи — по субботам", — указывается в сообщении.

На днях запущено пассажирское движение по новой железнодорожной линии Бухара — Мискен.

В результате на два часа сократилось время в пути поездов, следующих из Ташкента в Ургенч, Хиву, Нукус и в обратном направлении. Кроме того, по новой линии пойдут поезда по направлениям Ташкент — Саратов, Ташкент — Волгоград, Алматы — Нукус, Андижан — Ургенч, Нукус — Ургенч — Термез.

Новый маршрут будет соединяться с железнодорожной линией Навои — Учкудук — Султануиздаг — Нукус, что позволит интенсифицировать грузопоток из Узбекистана в северном направлении, в частности, в Казахстан и Россию. Загрузка линии также ожидается в связи со строящимися новыми горно-металлургическими мощностями в Центральных Кызылкумах.