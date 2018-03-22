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Бык, которого сотрудники МЧС Узбекистана поймали на одной из улиц Андижана

Коррида на дорогах Андижана: узбекским спасателям пришлось ловить быка

© МЧС Узбекистана
Общество
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Для того чтобы поймать животное, сотрудники МЧС соорудили специальную ловушку

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Сотрудникам МЧС Узбекистана пришлось отлавливать быка на дорогах Андижана.

Как передает пресс-служба узбекских спасателей, на горячую линию МЧС поступил звонок от дежурного диспетчера Управления безопасности дорожного движения. Он сообщил, что по улицам Андижана бегает крупный бык, которого не могут поймать хозяева.

Сотрудники МЧС соорудили ловушку с помощью спасательных веревок, в которую бык был пойман. Затем его передали хозяину.

В результате происшествия никто не пострадал.

Теги:
спасатели, бык, МЧС Узбекистана, Узбекистан



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