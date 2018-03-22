Власти Узбекистана укрепляют сотрудничество с соотечественниками из США

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Дипломатические миссии Узбекистана в Нью-Йорке (постоянное представительство при ООН и генеральное консульство в городе) провели встречу с соотечественниками, проживающими в США.
Как пишет ИА "Жахон", власти республики планируют эффективно использовать навыки и опыт своих соотечественников на благо РУ, в частности, в экономике, управлении, науке и образовании.
В ходе беседы каждый из участников поделился видением реализации задач, поставленных президентом Шавкатом Мирзиёевым. В частности, они высказались за повышение академического и научного потенциала Узбекистана путем привлечения в республику престижных вузов и научных центров США. Так, инициативная группа готова помочь создать систему привлечения в Узбекистан соотечественников из США, чтобы обучать студентов иностранному языку.
Кроме того, в ходе встречи отдельное внимание было уделено обсуждению вопросов защиты прав и законных интересов узбеков за рубежом. Участники получили подробную информацию по интересующим их вопросам.