20:52 22 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Города мира. Нью-Йорк

Власти Узбекистана укрепляют сотрудничество с соотечественниками из США

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
126 0 0

Узбекистан намерен использовать потенциал соотечественников из США для развития республики

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Дипломатические миссии Узбекистана в Нью-Йорке (постоянное представительство при ООН и генеральное консульство в городе) провели встречу с соотечественниками, проживающими в США.

Как пишет ИА "Жахон", власти республики планируют эффективно использовать навыки и опыт своих соотечественников на благо РУ, в частности, в экономике, управлении, науке и образовании.

Аробиддин Тураханов
Фото из личного архива
Узбекский финансист из США: чтобы жить, как японцы, надо быть честными
Во встрече приняли участие бизнесмены, представители научно-образовательных кругов и студенты ведущих американских университетов.
В ходе беседы каждый из участников поделился видением реализации задач, поставленных президентом Шавкатом Мирзиёевым. В частности, они высказались за повышение академического и научного потенциала Узбекистана путем привлечения в республику престижных вузов и научных центров США. Так, инициативная группа готова помочь создать систему привлечения в Узбекистан соотечественников из США, чтобы обучать студентов иностранному языку.

Кроме того, в ходе встречи отдельное внимание было уделено обсуждению вопросов защиты прав и законных интересов узбеков за рубежом. Участники получили подробную информацию по интересующим их вопросам.

По теме

Родина зовет: выходцы из Узбекистана помогут с моделью развития страны
Узбекская диаспора США внесет вклад в развитие республики
Узбекский бизнесмен в США: соотечественников здесь скоро будет больше
Теги:
соотечественники, Узбекистан, США



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на комплекс зданий Flame Towers в Баку, фото из архива
    Желанный гость

    Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер в мае приедет в Азербайджан – о чем договорились на встрече в Женеве?

  • Мемориальный комплекс Хатынь, митинг – реквием Хай ніколі не змоўкнуць Хатыні званы
    Вечная память

    Годовщина трагедии в Хатыни: боль от событий Великой Отечественной войны навсегда останется в памяти белорусов, заявил президент Александр Лукашенко.

  • Гостиница Абхазия
    Спорная "Абхазия"

    Депутаты поспорили из-за "Абхазии": почему отложили приватизацию знаменитого гостиничного комплекса?

  • Саммит ЕС в Брюсселе. День второй
    Торопливый Брюссель

    Соглашение Армения - Евросоюз начнет действовать досрочно. Почему Брюссель предложил не ждать ратификации документа всеми странами ЕС?

  • Здание Рейхстага в центре Берлина
    Что думаете?

    Правительство ФРГ отчитается, что оно думает о негражданах в Латвии – в бундестаге хотят прояснить позицию официального Берлина по этому вопросу.

  • Зал суда
    По всей строгости

    Прокуратура Литвы просит ужесточить наказание в отношении общественного деятеля Гедрюса Грабаускаса, который хранил листовки против НАТО и евро.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

В Ташкенте в эти дни находится одна из самых известных модельеров Азербайджана Фахрия Халафова. Она привезла сюда специально созданную для конкурса Miss Union Fashion — 2018 коллекцию из узбекских тканей.
Красота и доброта: весенние наряды на Miss Union Fashion
СПУТНИК_Акция протеста у Волоколамской районной больницы
"Хватит травить наших детей!": жители Волоколамска требуют закрыть "Ядрово"
Улицы, которые будут перекрыты в Ташкенте в связи с Наврузом
Где будет закрыт проезд на Навруз

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054