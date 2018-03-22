Власти Узбекистана укрепляют сотрудничество с соотечественниками из США

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Дипломатические миссии Узбекистана в Нью-Йорке (постоянное представительство при ООН и генеральное консульство в городе) провели встречу с соотечественниками, проживающими в США.

Как пишет ИА "Жахон", власти республики планируют эффективно использовать навыки и опыт своих соотечественников на благо РУ, в частности, в экономике, управлении, науке и образовании.

Фото из личного архива Узбекский финансист из США: чтобы жить, как японцы, надо быть честными

Во встрече приняли участие бизнесмены, представители научно-образовательных кругов и студенты ведущих американских университетов.В ходе беседы каждый из участников поделился видением реализации задач, поставленных президентом Шавкатом Мирзиёевым. В частности, они высказались за повышение академического и научного потенциала Узбекистана путем привлечения в республику престижных вузов и научных центров США. Так, инициативная группа готова помочь создать систему привлечения в Узбекистан соотечественников из США, чтобы обучать студентов иностранному языку.

Кроме того, в ходе встречи отдельное внимание было уделено обсуждению вопросов защиты прав и законных интересов узбеков за рубежом. Участники получили подробную информацию по интересующим их вопросам.