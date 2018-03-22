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Новорожденный мальчик

Минздрав начал борьбу с шикарными выписками из роддомов

© Sputnik/ Леся Полякова
Общество
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Министерство проводит разъяснительную работу с врачами, беременными женщинами и их родителями

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана планирует разработать ряд мер, ограничивающих торжественные мероприятия, связанные с рождением ребенка.

Особенно это касается выписки из роддома, сообщил министр здравоохранения Алишер Шадманов.

Ужин при свечах
© Flickr/ Liepāja
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По его словам, сейчас в медицинских учреждениях проводится работа с акушерами-гинекологами, семейными докторами и патронажными медсестрами. Также отдельно проводятся разъяснительные работы с беременными женщинами, их родителями. Им объясняют, что контакты с широким кругом друзей и родственников в течение первых сорока дней после рождения ребенка могут ему навредить.

"Так называемая "чилля" (максимальная изоляция ребенка первые 40 дней после рождения) по нашим традициям всегда строго соблюдалась", — сказал Шадманов.

По словам министра, только в Ташкенте в результате этой разъяснительной работы около тысячи молодых семей забрали своих малышей из роддомов без лишних торжеств, скромно, но с соблюдением национальных традиций.

"Для здоровья и будущего малыша важно не то, на какой машине он приедет домой, какие сказочные герои и оркестр будут стоять у роддома", — сказал министр здравоохранения.

Напоминаем, чуть раньше президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев резко критиковал помпезность и лишние расходы на свадьбах. Сенат Олий Мажлиса уже подготовил проект постановления об упорядочении проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и других мероприятий.

Теги:
Минздрав Узбекистана, Дети



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