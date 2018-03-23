Узбекистан и Казахстан запустят еще один автобусный маршрут

В начале января Узбекистан и Казахстан уже запустили прямое международное автобусное сообщение по маршруту Ташкент — Шымкент — Ташкент

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Узбекистан и Казахстан намерены в ближайшие месяцы запустить второй межгосударственный автобусный рейс по маршруту Ташкент — Алматы, сообщает корреспондент Sputnik.

Автобусное сообщение между странами отсутствовало с середины 90-х годов прошлого века. Однако в начале января 2018 года Узбекистан и Казахстан вновь запустили прямое международное автобусное сообщение по маршруту Ташкент — Шымкент — Ташкент.

"Мы сейчас ведем переговоры с компетентным органом Казахстана, намерены открыть маршрут Ташкент — Алматы. Кроме того, есть планы по организации новых маршрутов из Ферганской долины в города Казахстана. Также обсуждается и транзит по территории этой страны автобусов, которые будут курсировать между Узбекистаном и Россией", — рассказал корреспонденту Sputnik заместитель начальника Узбекского агентства автомобильного транспорта Шаалим Шавахабов.

Что касается уже работающего маршрута, то, по словам собеседника, всего за несколько месяцев им успели воспользоваться свыше 2,5 тысячи пассажиров, и их число продолжает постоянно расти.

"Это позволило перевозчикам двух стран снизить стоимость проезда с 80 до 60 тысяч сумов. Сейчас рейс осуществляется три раза в день, но несомненно его частота будет расти", — сказал Шавахабов.

Напомним, что 17 ноября 2017 года вступил в силу Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о международном автомобильном сообщении. Данный документ юридически закрепил возможность организации регулярных и нерегулярных автобусных пассажирских перевозок между странами.

Среди главных преимуществ автобусных перевозок — пассажиры и их багаж проходят таможенный досмотр и пограничный паспортный контроль на КПП в первоочередном порядке, отдельно от потока пеших путешествующих. Учитывая огромные очереди на границе, это позволяет значительно облегчить и ускорить процедуру прохождения пограничного контроля.