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IT-система

В Узбекистане откроют государственный телеканал о технологиях

© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Общество
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В конце февраля Мирзиёев инициировал открытие другого международного телеканала, главной задачей которого станет популяризация туристического потенциала страны за рубежом

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане появится еще один новый государственный телеканал, сообщает Sputnik.

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций объявило кастинг ведущих и журналистов для работы на новом телеканале. Все желающие независимо от возраста и пола могут попробовать свои силы и стать частью этой команды.

"Основная тематика телеканала — информационные технологии, коммуникации и инновации", — отметили в министерстве.

Основные требования к кандидатам: знание русского, узбекского и английского языков, умение писать тексты, приятная внешность для работы в кадре, хорошая дикция, коммуникабельность и грамотность.

Также идет набор технического персонала: телеоператоров, мастеров монтажа, 3D-графистов, техников-осветителей, звукорежиссеров. Минимальный опыт работы для этих специалистов — от 1 года.

Человек смотрит телевизор
© Sputnik/Виктор Толочко
В Узбекистане запустят новый туристический телеканал
Напомним, что в конце февраля Шавкат Мирзиёев инициировал открытие международного телеканала с круглосуточным вещанием, главной задачей которого станет пропаганда туристического потенциала страны за рубежом.

Ответственными за создание нового канала стали Национальная телерадиокомпания Узбекистана, а также Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Всего за последние пять лет в Узбекистане были открыты десятки новых телеканалов, таких, как "Махалла", "Дунё бўйлаб", "Маданият ва маърифат", "Оилавий", "Диёр", "Кинотеатр", "Болажон", Uzreport TV и другие. В ноябре 2011 года впервые в странах СНГ был запущен в эксплуатацию телеканал наземного вещания в формате HD — UzHD.

В начале декабря 2018 года в Узбекистане будет прекращено наземное аналоговое телевещание. Для безболезненного перехода на "цифру" уже был сформирован так называемый первый общедоступный мультиплекс — пакет из порядка 20 бесплатных каналов.

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Теги:
IT-технологии, телеканал, Узбекистан



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