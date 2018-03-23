ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан восстановят автобусное сообщение в апреле. Об этом пишет Sputnik Таджикистан со ссылкой на главу транспортной компании Asian Express Terminal Султона Камолова.

По его словам, автобусы отправятся из Душанбе в Денау и Термез, из Пенджикента в Самарканд и из Худжанда в Ташкент и Фергану.

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Однако пока таджикские и узбекские транспортники не согласовали тарифы на проезд в международных автобусах.На данный момент стороны должны согласовать тарифы на проезд, так как перевозкой пассажиров на этих маршрутах будут заниматься и узбекские компании.

Как ожидается, в ближайшие дни делегация таджикской компании посетит Ташкент.

В ходе визита планируется, что с узбекскими коллегами будет заключено окончательное соглашение по поводу тарифа на проезд в международных автобусах.