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Девушка легкого поведения

Двойной тариф: за посещение притонов введут штраф

Fred DUFOUR / AFP
Общество
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За посещение притонов планируется ввести штраф, а также назначить принудительное медицинское обследование и лечение

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Кодекс об административной ответственности предлагается дополнить статьей, устанавливающей ответственность за посещение притонов. Проект поправок опубликован Министерством юстиции Узбекистана для обсуждения.

Подпись документов
Sputnik / Михаил Палинчак
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Предлагаемая статья 190-1 кодекса гласит: "Посещение притонов разврата с целью удовлетворения половой потребности влечет наложение штрафа в сумме одного минимального размера заработной платы".

В настоящее время кодекс предусматривает штраф за занятие проституцией в размере от 1 до 3 МРЗП, а за повторное правонарушение в течение года после применения штрафа — от 3 до 5 МРЗП.

Согласно новому законопроекта наряду с наложением административного штрафа может быть назначено принудительное медицинское обследование.

"К принудительным мерам медицинского характера относятся принудительное медицинское обследование на наличие венерических заболеваний и стационарное лечение при их выявлении. Применение мер медицинского характера осуществляется в специализированных медицинских учреждениях", — говорится в тексте документа.

Теги:
притон, законодательство, Законопроект, Узбекистан



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