Узбекистан присоединился к Совету финансовой разведки стран СНГ

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил присоединение страны к соглашению о создании Совета глав подразделений финансовой разведки СНГ, сообщило в пятницу Министерство юстиции республики.
Соглашение было подписано 5 декабря 2012 года на саммите СНГ в Ашхабаде. Работа Совета направлена на реализацию совместных мероприятий финансовых разведок, оперативный обмен информацией, организацию подготовки и повышения квалификации кадров.
"Президент Узбекистана поручил МИД Узбекистана направить в Исполнительный комитет СНГ соответствующее уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для присоединения страны к указанному документу", — пишет Минюст в своем Telegram-канале.
В соответствии с постановлением, Узбекистан также присоединился к протоколу о внесении изменений в соглашение, подписанному 10 октября 2014 года в Минске.
Ранее руководство МИД Узбекистана заявляло, что республика за последнее время активизировало свое участие в работе СНГ. В частности, Узбекистан присоединился к деятельности ряда органов содружества, а уровень национального координатора был повышен до заместителя премьер-министра.