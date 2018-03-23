Узбекистан присоединился к Совету финансовой разведки стран СНГ

Соглашение было подписано в Ашхабаде 5 декабря 2012 года, совет оперативно обменивается информацией и занимается подготовкой кадров

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил присоединение страны к соглашению о создании Совета глав подразделений финансовой разведки СНГ, сообщило в пятницу Министерство юстиции республики.

Соглашение было подписано 5 декабря 2012 года на саммите СНГ в Ашхабаде. Работа Совета направлена на реализацию совместных мероприятий финансовых разведок, оперативный обмен информацией, организацию подготовки и повышения квалификации кадров.

"Президент Узбекистана поручил МИД Узбекистана направить в Исполнительный комитет СНГ соответствующее уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для присоединения страны к указанному документу", — пишет Минюст в своем Telegram-канале.

В соответствии с постановлением, Узбекистан также присоединился к протоколу о внесении изменений в соглашение, подписанному 10 октября 2014 года в Минске.

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Уполномоченным органом Узбекистана, ответственным за реализацию данного международного договора, является департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре республики, уточняет Минюст.

Ранее руководство МИД Узбекистана заявляло, что республика за последнее время активизировало свое участие в работе СНГ. В частности, Узбекистан присоединился к деятельности ряда органов содружества, а уровень национального координатора был повышен до заместителя премьер-министра.