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Ташкент

Мобильный репортер в деле: нарушителей ПДД оштрафовали на 34 миллиона сумов

© Госкомитет по автомобильным дорогам
Общество
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Узбекистанцы прислали 60 видео с нарушениями ПДД через раздел "Мобильный репортер" на сайте УБДД Ташкента

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Ташкенте нарушителей ПДД оштрафовали на 34 миллиона сумов благодаря мобильным репортерам.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Узбекистана, начальник ГУВД столицы Рустам Джураев, пользователи прислали 60 видеороликов, из которых 51 правоохранители использовали для оформления протоколов об административном наказании.

Автомобильная трасса в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Теперь в Ташкенте любой сможет сообщить о нарушениях ПДД онлайн
В начале марта УБДД узбекской столицы на своем официальном сайте запустило раздел, с помощью которого граждане могут отправлять фото и видео нарушений на дорогах.

По мнению большинства читателей Sputnik, "Мобильный репортер" поможет в борьбе с хамами на дорогах. Так считают свыше 70 процентов опрошенных. Более 20 процентов участников голосования советуют доработать сервис, чтобы избежать спам-сообщений. И почти девять процентов проголосовавших негативно относятся к нововведению, которое, на их взгляд, только плодит доносчиков.

Теги:
Мобильный репортер, ПДД, дороги, Ташкент



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