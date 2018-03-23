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Институт МВД Узбекистана подписал меморандум с Академией МЧС России

Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Во время своего визита представители делегации Института пожарной безопасности МВД Узбекистана посетили Академию Государственной противопожарной службы МЧС, подписанный меморандум будет содействовать проведению совместных исследовательских работ

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Состоялся визит делегации Института пожарной безопасности МВД Республики Узбекистан в Российскую Федерацию.

На третий день делегация ознакомилась с деятельностью, организацией учебного процесса и созданными в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России условиями.

Вместе с тем проведена встреча, в ходе которой стороны всесторонне обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя высшими образовательными учебными заведениями, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

В конце встречи руководители обеих сторон подписали "Меморандум о взаимопонимании между Институтом пожарной безопасности МВД Республики Узбекистан и Академией Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации".

Этот исторический документ, как утверждали стороны, содействует дальнейшему совершенствованию учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательских работ. Визит делегации Института пожарной безопасности в Российскую Федерацию продолжается.

Теги:
противопожарное обучение, институт, меморандум, МВД Узбекистана, МЧС России, Узбекистан, Россия



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