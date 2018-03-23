Институт МВД Узбекистана подписал меморандум с Академией МЧС России

Во время своего визита представители делегации Института пожарной безопасности МВД Узбекистана посетили Академию Государственной противопожарной службы МЧС, подписанный меморандум будет содействовать проведению совместных исследовательских работ

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Состоялся визит делегации Института пожарной безопасности МВД Республики Узбекистан в Российскую Федерацию.

На третий день делегация ознакомилась с деятельностью, организацией учебного процесса и созданными в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России условиями.

Вместе с тем проведена встреча, в ходе которой стороны всесторонне обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя высшими образовательными учебными заведениями, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

В конце встречи руководители обеих сторон подписали "Меморандум о взаимопонимании между Институтом пожарной безопасности МВД Республики Узбекистан и Академией Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации".

Этот исторический документ, как утверждали стороны, содействует дальнейшему совершенствованию учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательских работ. Визит делегации Института пожарной безопасности в Российскую Федерацию продолжается.