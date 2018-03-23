Алламжонов и замминистра СМИ России займутся имиджем Узбекистана

Стороны обсудили формирование положительного имиджа Узбекистана в России с помощью прессы, телевидения и других СМИ, на встрече присутствовал посол Владимир Тюрденев

ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов сообщил в пятницу, что на встрече с заместителем министра связи и массовых коммуникаций России Алексеем Волиным в Ташкенте обсудил совместные проекты по формированию позитивного имиджа республики в РФ.

"Обсудили вопросы сотрудничества в области телекоммуникаций, телевидения и прессы. Отдельно акцентировали внимание на формировании положительного имиджа Узбекистана в России путем реализации ряда совместных проектов", — написал Алламжонов на своей странице в Facebook по итогам встречи с Волиным.

Во встрече также приняли участие советник Управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям Дмитрий Фатыхов и посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев.

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Как сообщила пресс-служба министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций (Мининфоком) Узбекистана, Волин в ходе поездки в республику также встретился с главой ведомства Азимом Ахмедхаджаевым. Стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества в таких сферах, как цифровая экономика, подготовка ИКТ-специалистов, развитие технопарков, повышение квалификации специалистов по связям с общественностью, развитие почтовой связи, развитие цифрового телевещания.

"По всем поднятым вопросам достигнута договоренность в краткие сроки сформировать рабочие группы от обеих сторон для дальнейшей проработки приоритетных сфер взаимодействия", — добавили в Мининфокоме.