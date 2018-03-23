Президент Афганистана в понедельник прибывает с визитом в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани в понедельник прибывает с визитом в Узбекистан, где примет участие в конференции по вопросам внутриафганского урегулирования.
Международная конференции по Афганистану пройдет 26-27 марта в Ташкенте.
"По приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 26 марта в Ташкент с рабочим визитом прибывает президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани", — передает пресс-служба президента Узбекистана.
По данным МИД Узбекистана, участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане подтвердили министры иностранных дел стран Центральной Азии, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон. Делегацию России представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.