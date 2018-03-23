22:12 23 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Визит президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан

Президент Афганистана в понедельник прибывает с визитом в Узбекистан

© Instagram / Official Account of the Office of the President of Afghanistan
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (32)
69 0 0

Конференция продлится два дня, на ней будут присутствовать главы стран Центральной Азии, а также представители России и США

ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани в понедельник прибывает с визитом в Узбекистан, где примет участие в конференции по вопросам внутриафганского урегулирования.

Международная конференции по Афганистану пройдет 26-27 марта в Ташкенте.

"По приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 26 марта в Ташкент с рабочим визитом прибывает президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани", — передает пресс-служба президента Узбекистана.

Открытие пресс-центра к конференции по Афганистану
Sputnik / Рамиз Бахтияров
На время конференции по Афганистану открылся круглосуточный пресс-центр
По данным пресс-службы, главы двух государств 27 марта примут участие и выступят на международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

По данным МИД Узбекистана, участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане подтвердили министры иностранных дел стран Центральной Азии, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон. Делегацию России представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (32)
Теги:
государственный визит, Мохаммад Ашраф Гани, Афганистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Экологическая акция Час Земли
    Спасите Акколь!

    "Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Это фиаско

    В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.

  • Руководитель пресс-службы Министерства транспорта России Тимур Хикматов
    Воздушный спор

    Таджикистан удлинил маршруты для российских авиакомпаний в ответ на действия Москвы. В Минтрансе России рассказали, что стало причиной спора.

  • Заседание парламента Армении (архивное фото)
    Премьер всемогущий

    В парламенте Армении идут бурные обсуждения пакета законопроектов, связанных с грядущим расширением полномочий премьер-министра страны.

  • Министерство иностранных дел Латвийской республики
    Еще жестче

    Ответные меры России на высылку Латвией дипломатов будут более жесткими: в Совфеде рассказали, чем Москва может ответить Риге.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте принимает участие в работе Европейского совета в Брюсселе
    Требовательный Вильнюс

    Президент Литвы Даля Грибаускайте озвучила основные требования Вильнюса к Лондону в рамках Brexit.

  • Экологическая акция Час Земли
    Спасите Акколь!

    "Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Это фиаско

    В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.

  • Руководитель пресс-службы Министерства транспорта России Тимур Хикматов
    Воздушный спор

    Таджикистан удлинил маршруты для российских авиакомпаний в ответ на действия Москвы. В Минтрансе России рассказали, что стало причиной спора.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Весенние наряды на Miss Union Fashion
Красота и доброта: весенние наряды на Miss Union Fashion
Абдуллаев, председатель Узбекской национально-культурной автономии Москвы, о том, как изменилось отношение к Наврузу в столице
Абдуллаев: Навруз в столице России празднуют и узбеки, и коренные москвичи
Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (март-2018)
Обновленный рейтинг ФИФА: Узбекистан на 72-м месте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054