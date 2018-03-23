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В Бишкек прибыл поезд из Ташкента

Первый за три года поезд из Ташкента прибыл в Балыкчи

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Общество
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Из Узбекистана приехали 77 человек, среди которых железнодорожники, ветераны отрасли и обычные пассажиры

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сегодня, 23 марта, в 19.00 в Кыргызстан прибыл поезд Ташкент — Бишкек — Балыкчи. Его встретила делегация государственного предприятия "Кыргыз темир жолу" во главе с директором Алмазбеком Ногойбаевым.

Поезд встретила делегация государственного предприятия Кыргыз темир жолу во главе с директором Азаматом Ногойбаевым
Sputnik / Табылды Кадырбеков
Поезд встретила делегация государственного предприятия "Кыргыз темир жолу" во главе с директором Азаматом Ногойбаевым
Прибывшую из Узбекистана делегацию возглавил заместитель директора предприятия "Узбек темир жолу" Равшан Икрамов. Всего в составе делегации 77 человек, среди которых действующие железнодорожники, ветераны данной отрасли и обычные пассажиры, пишет Sputnik Кыргызстан.

"Добиться запуска первого в нашей истории железнодорожного рейса удалось благодаря соглашению президентов Шавката Мирзиёева и Сооронбая Жээнбекова. Нам очень приятно, что вы так радушно встретили нас. Данный поезд рассчитан на 300 пассажиров, если понадобится, мы увеличим количество мест до 500", — сказал Икрамов.

Поезд Ташкент - Кунград на станции Мискен в Узбекистане
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
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Поезд простоял на железнодорожном вокзале в Бишкеке 40 минут и отправился в город Балыкчи Иссык-Кульской области. Отныне состав из Ташкента в Балыкчи будет ездить каждый четверг. В нем семь вагонов-купе, три плацкарта и вагон-ресторан. Плацкартный билет стоит 2 500 сомов, купейный — 3 378, а одно место в вагоне-люкс обойдется в 6 432 сома.

Ранее сообщалось, что началась продажа билетов на поезд Ташкент — Балыкчи — Ташкент.

Теги:
Поезд, Балыкчи, Бишкек, Кыргызстан, Ташкент, Узбекистан



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