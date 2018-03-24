15:04 24 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Мужчина поливает грядку у себя в огороде

В Узбекистане появится сеть госпредприятий для развития приусадебных участков

© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Общество
Получить короткую ссылку
20810

Глава государства подверг критике абсолютно неудовлетворительное состояние плодородных приусадебных земель, принадлежащих населению и дехканским хозяйствам

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане будет создана сеть государственных предприятий "Томорка хизмати", которые займутся развитием приусадебных участков, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом стало известно по итогам видеоселекторного совещания, посвященного ускоренному развитию сельского хозяйства, которое в пятницу провел Шавкат Мирзиёев.

Глава государства подверг критике абсолютно неудовлетворительное состояние плодородных приусадебных земель, принадлежащих населению и дехканским хозяйствам. У большей части населения, по его словам, сегодня имеются 8-10 соток приусадебных участков, однако на них ничего не выращивается.

"У нас есть плодородная земля, трудолюбивый народ. Однако приусадебные земли — такой большой резерв — не используются. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, необходимо объявить Месячник по посадке культур на приусадебных землях. Если не посадить сегодня, завтра будет поздно", — сказал Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев побывал в гостях у дехканина Тошкуввата Ражабова
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев рассказал, как можно достичь благополучия
Для оказания населению помощи в этом направлении он поручил организовать в районах предприятия "Томорка хизмати". Они будут отвечать за создание системы обеспечения приусадебных участков саженцами, минеральными удобрениями, химическими предприятиями, оказание им механизированных и других услуг. Эти же предприятия будут заниматься закупкой, переработкой, хранением и экспортом урожая.

Напомним, что во время своего недавнего визита в Самаркандскую область президент посетил приусадебный участок дехканина Тошкуввата Ражабова, который преодолел 70-летний возрастной рубеж. При этом, несмотря на свои лета, он может дать фору многим — на его приусадебном участке растут фруктовые деревья, овощи, организована компактная теплица.

"Не устаю повторять одно: никто не придет к нам извне и не решит наши проблемы. Иждивенчество, безразличие — самый большой порок. Ведь ни одна страна в мире не разбогатела, ничего не делая! Мы также можем достичь благополучия только своим трудом, собственными усилиями. В наших селах есть приусадебные участки. Их эффективное использование позволит обеспечить благосостояние людей. Приусадебные земли — вот готовое рабочее место, готовый источник дохода", — отметил тогда глава государства.

После этого Мирзиёев дал указания по превращению Самарканда в базовый регион по развитию приусадебного хозяйства, раздаче саженцев и семян населению, обеспечению средствами химической защиты растений.

Теги:
Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Экологическая акция Час Земли
    Спасите Акколь!

    "Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Это фиаско

    В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.

  • Руководитель пресс-службы Министерства транспорта России Тимур Хикматов
    Воздушный спор

    Таджикистан удлинил маршруты для российских авиакомпаний в ответ на действия Москвы. В Минтрансе России рассказали, что стало причиной спора.

  • Заседание парламента Армении (архивное фото)
    Премьер всемогущий

    В парламенте Армении идут бурные обсуждения пакета законопроектов, связанных с грядущим расширением полномочий премьер-министра страны.

  • Министерство иностранных дел Латвийской республики
    Еще жестче

    Ответные меры России на высылку Латвией дипломатов будут более жесткими: в Совфеде рассказали, чем Москва может ответить Риге.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте принимает участие в работе Европейского совета в Брюсселе
    Требовательный Вильнюс

    Президент Литвы Даля Грибаускайте озвучила основные требования Вильнюса к Лондону в рамках Brexit.

  • Экологическая акция Час Земли
    Спасите Акколь!

    "Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Это фиаско

    В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.

  • Руководитель пресс-службы Министерства транспорта России Тимур Хикматов
    Воздушный спор

    Таджикистан удлинил маршруты для российских авиакомпаний в ответ на действия Москвы. В Минтрансе России рассказали, что стало причиной спора.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Весенние наряды на Miss Union Fashion
Красота и доброта: весенние наряды на Miss Union Fashion
СПУТНИК_Балетный класс для дам преклонного возраста в Китае
Пенсионерки в Китае осваивают балет
Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (март-2018)
Обновленный рейтинг ФИФА: Узбекистан на 72-м месте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054