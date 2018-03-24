В Узбекистане появится сеть госпредприятий для развития приусадебных участков

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане будет создана сеть государственных предприятий "Томорка хизмати", которые займутся развитием приусадебных участков, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом стало известно по итогам видеоселекторного совещания, посвященного ускоренному развитию сельского хозяйства, которое в пятницу провел Шавкат Мирзиёев.

Глава государства подверг критике абсолютно неудовлетворительное состояние плодородных приусадебных земель, принадлежащих населению и дехканским хозяйствам. У большей части населения, по его словам, сегодня имеются 8-10 соток приусадебных участков, однако на них ничего не выращивается.

"У нас есть плодородная земля, трудолюбивый народ. Однако приусадебные земли — такой большой резерв — не используются. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, необходимо объявить Месячник по посадке культур на приусадебных землях. Если не посадить сегодня, завтра будет поздно", — сказал Мирзиёев.

Для оказания населению помощи в этом направлении он поручил организовать в районах предприятия "Томорка хизмати". Они будут отвечать за создание системы обеспечения приусадебных участков саженцами, минеральными удобрениями, химическими предприятиями, оказание им механизированных и других услуг. Эти же предприятия будут заниматься закупкой, переработкой, хранением и экспортом урожая.

Напомним, что во время своего недавнего визита в Самаркандскую область президент посетил приусадебный участок дехканина Тошкуввата Ражабова, который преодолел 70-летний возрастной рубеж. При этом, несмотря на свои лета, он может дать фору многим — на его приусадебном участке растут фруктовые деревья, овощи, организована компактная теплица.

"Не устаю повторять одно: никто не придет к нам извне и не решит наши проблемы. Иждивенчество, безразличие — самый большой порок. Ведь ни одна страна в мире не разбогатела, ничего не делая! Мы также можем достичь благополучия только своим трудом, собственными усилиями. В наших селах есть приусадебные участки. Их эффективное использование позволит обеспечить благосостояние людей. Приусадебные земли — вот готовое рабочее место, готовый источник дохода", — отметил тогда глава государства.

После этого Мирзиёев дал указания по превращению Самарканда в базовый регион по развитию приусадебного хозяйства, раздаче саженцев и семян населению, обеспечению средствами химической защиты растений.