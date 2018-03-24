На месте бывшей тюрьмы в Ташкенте появится парковая зона для отдыха

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В столице на месте знаменитой Ташкентской тюрьмы (СИЗО №1) планируется создать парковую зону для отдыха, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Минюста.
В январе этого года всех заключенных Таштюрьмы перевели в современный следственный изолятор, построенный на территории Зангиатинского района Ташкентской области.
Теперь здание и всю рядом находящуюся инфраструктуру передадут в собственность столичной администрации, которая и должна заняться созданием парковой зоны. Хокимият получил на это три месяца.
Остается загадкой, как отнесутся ташкентцы к появлению парковой зоны с такой историей. Возможно лучше было бы создать здесь своеобразный экскурсионный парк по зданию тюрьмы. Такие аттракционы, например, есть в США, где всем желающим показывают знаменитую тюрьму Алькатрас.