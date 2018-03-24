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Старт международного велопробега Ташкент - Шымкент

И стар, и млад, и дипломат: как в Ташкенте стартовал уникальный велопробег

© Sputnik/
Общество
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В честь открытия Года Узбекистана в Казахстане состоялся международный велопробег Ташкент - Шымкент. В акции приняли участие около 200 велосипедистов.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В субботу утром в Ташкенте стартовал уникальный велопробег по маршруту Ташкент-Шымкент, посвященный Году Республики Узбекистан в Республике Казахстан.

Организаторы, среди которых Посольство Казахстана в Ташкенте, акимат города Шымкента и Федерация велосипедного спорта Узбекистана, превратили официальную церемонию открытия велопробега в настоящий спортивный праздник.

Чтобы оценить масштабы этого события на месте побывал корреспондент Sputnik Узбекистан.

Участники международного велопробега Ташкент - Шымкент
© Sputnik/
Участники международного велопробега Ташкент - Шымкент

Перед стартом

Шавкат Мирзиёев награжден орденом первой степени Достык
© Пресс-служба президента Узбекистана
Назарбаев наградил Мирзиёева орденом "Достык" на открытии Года Узбекистана
По традиции, открытие состоялось в торжественной форме с участием узбекских и казахских артистов. Не обошлось без всем уже известных карнаев и сурнаев, а также народного певца-сказителя — акына, который не на шутку раззадорил своими песнями-прибаутками на родном казахском языке народ, собравшийся у памятника мыслителю Абаю Кунанбаеву.

С самого утра здесь, у нового здания диппредставительства Казахстана в Ташкенте был уже аншлаг. В мероприятии приняли участие не только спортсмены и любители велоспорта, официальные лица, но и простые жители столицы, представители казахской диаспоры.

По словам казахстанского посла Ерика Утембаева, который поприветствовал участников веломарафона, эта спортивная акция играет большую роль в укреплении дружбы и сотрудничества между приграничными регионами двух стран.

Дипломатия ломает стереотипы

Серьезное мероприятие требует от участников основательной подготовки: пройти медицинский осмотр, проверить техническое состояние своего двухколесного транспорта. Если возникла такая необходимость, есть возможность подкачать шины. Кто-то на ходу перекусывал, ведь маршрут не шуточный, до Шымкента целых 125 километров.

Посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев на велопробеге Ташкент - Шымкент
© Sputnik/
Посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев на велопробеге Ташкент - Шымкент

Всего же на велопробег собралось почти 200 участников: свыше 140 от казахской стороны, и около 50 — от узбекской. Спортсмены — в профессиональной экипировке, любители — тоже в яркой спортивной одежде. Что особенно порадовало и несколько удивило, так это то, что к рядам участников примкнул и посол Ерик Утембаев. Его "железный конь" выглядел впечатляюще.

Сам дипломат, готовящийся к старту, вел себя так, как будто участие в подобных заездах было для него не впервые. Он активно общался с участниками, среди которых были и школьники, и взрослые, и даже те, кому за 80. Особенно напутствовал молодежь, давал ребятам разные советы.

Вело — это смело!

Казалось, что массовый велопробег объединил всех, кто тут собрался. Участники были в хорошем и бодром настроении и рвались, что называется, в бой.

"Мы с супругом сегодня приехали в Узбекистан из южного города Шымкент. Решили принять участие в этом велопробеге. В Казахстане официально объявили год Узбекистана, и дабы стать ближе к своим соседям и открыть границы, мы приехали и будем испытывать себя на этой немаленькой дистанции ", — поделилась Анна Агафонова.

  • Участницы велопробега Ташкент - Шымкент в честь Года Узбекистана в Казахстане
    Участницы велопробега Ташкент - Шымкент в честь Года Узбекистана в Казахстане
    © Sputnik/
  • Международный велопробег в честь Года Узбекистана в Казахстане
    Международный велопробег в честь Года Узбекистана в Казахстане
    © Sputnik/
  • Участники узбекско-казахского велопробега Ташкент - Шымкент
    Участники узбекско-казахского велопробега Ташкент - Шымкент
    © Sputnik/
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© Sputnik/
Участницы велопробега Ташкент - Шымкент в честь Года Узбекистана в Казахстане

По словам самих участников, финиш колонны двухколесных должен состояться у нового здания акимата в центре Шымкента. Дорога займет где-то около 10-12 часов, и на место спортсмены прибудут к вечеру. На каждом 25-м километре планируется пит-стоп. Марафонцы смогут проверить не только техническое состояние своего транспорта, но и уделить внимание себе — отдохнуть, поесть и попить. Остановка, как отметили бывалые, будет длиться от 15 до 30 минут.

"Я не новичок, до этого уже не раз участвовала в подобных веломарафонах. Люблю этот вид спорта и занимаюсь им с удовольствием. В прошлогоднем веломарафоне, который был посвящен Дню здоровой женщины, я выиграла. Также участвовала в соревнованиях в Конье (Турция), где заняла третье место. Вообще идея коллективного велопробега мне нравится. Это не только спорт, но и общение, а также знакомства", — рассказала Маргарита Мисюрина, учащаяся колледжа олимпийского резерва города Чирчика.

За десять минут до старта веломарафонцы выстраиваются в колонну по восемь человек. Ведущие еще раз напомнили правила езды в колонне. Возглавляют вереницу велосипедистов несколько мотоциклов с флагами двух стран. Именно они задают темп движения и придают торжественности всему велопробегу. В сопровождении автомобилей ГАИ сотни велосипедистов отправились по своему маршруту.

Велопелотон возглавляли мотоциклисты с флагами Казахстана и Узбекистана
© Sputnik/
Велопелотон возглавляли мотоциклисты с флагами Казахстана и Узбекистана

В этой гонке нет победителей и проигравших. Весенний велопробег становится настоящим праздником, которого ждали и к которому готовились заранее. На финише всех участников ждут награды в виде дипломов и памятных подарков.

Теги:
Ерик Утембаев, Казахстан, Узбекистан, Спорт



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