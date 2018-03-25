Московский Навруз: плов, танцы и ажиотаж

На ВДНХ в Москве отметили Навруз-2018: гости сравнили мастерство разных школ плова, сфотографировались за сумаляк и приобрели сувениры

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik, Антон Курилкин.

Плов под открытым небом

Параллельно с Наврузом на ВДНХ проходил фестиваль плова: под открытым небом в огромных казанах повара из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана соревновались в кулинарном мастерстве. В этом году отдельными командами выступили уйгуры и каракалпаки.

Плов на всех стендах начали готовить в разное время, поэтому, когда у узбекского стенда столпилось огромное количество желающих его попробовать, у таджикских казанов было практически пусто, но спустя полчаса ситуация поменялась, и плотное кольцо людей окружило палатку с надписью «Таджикский оши палов».

Sputnik На ВДНХ в Москве отметили Навруз-2018

Раздразненные запахом костра и плова, гости фестиваля вставали в очередь в кассу — порция стоила 250 рублей. Впрочем, некоторые посетители фестиваля надеялись на бесплатное угощение. Две женщины пожилого возраста, пробившись в первое кольцо зрителей, ожесточенно спорили:

— Ну какой бесплатный плов, карга старая! Пойдем!

— А вдруг угостят?

— Сдурела что ли, старая, кто тебя угостит!

Так и не узнав ответа, женщины ушли.

В это время у узбекского стенда вновь собралась толпа: повара, закончившие с готовкой, еле успевали накладывать плов в тарелки. В очередь встали и охраняющие порядок полицейские.

На каракалпакском стенде в это время торговали овощами и выпечкой: плов только начали готовить. Мужчина с недоверием интересовался: откуда фрукты? Молодой парень, стоящий за прилавком, его заверил — везли из Каракалпакстана, все свое, даже продукты для плова!

Толпа на входе

Основные мероприятия в честь Навруза проходили внутри павильона №75 на ВДНХ. К огромному оранжевому зданию выстроилась очередь: организаторы почему-то пропускали желающих попасть на праздник через одну узкую дверь, и на плечи полицейских легла тяжелая работа по сдерживанию толпы.

Sputnik На ВДНХ в Москве отметили Навруз-2018

Чтобы не возникло давки, гостей приходилось направлять по лабиринту из металлических заграждений. Там, где разграничить толпу не получалось, полицейские вставали живой цепью.

Прапорщик, ответственный за пропуск людей к заветной двери в начале очереди, следил за порядком и остужал словами наиболее возмущенных и нетерпеливых: «Погода хорошая, загорайте. Все пройдут, не толпитесь!».

Из толпы ему отвечали, что к нему вопросов нет — вопросы к тем, кто так плохо организовал проход в здание.

Сумаляк за фото

На входе в основной зал павильона гостей встречали казаки и разодетые в национальные кыргызские костюмы девушки: у входа расположены стенд России и юрта из Кыргызстана.

В этом году участники сделали ставку на еду, и у каждой страны получилось по два стенда: один с товарами и сувенирами, другой — с едой и кухней.

На узбекистанском стенде проходил конкурс: за фотографию с большим, в половину человеческого роста логотипом одной из финансовых компаний, занимающихся денежными переводами, давали баночку сумаляка или мешочек конфет. Гости ради угощения активно фотографировались и меняли лайки в соцсетях на еду.

Мужчина, ответственный за выдачу сумаляка, рассказал, что праздновать Навруз на ВДНХ собрались все тюрки Москвы и не только. Более сдержан в оценках постоянный участник фестиваля Давлат Умараллиев: он сказал, что народу пока немного, но в этом году и людей начали пускать гораздо позже.

Ставка организаторов на стенды с национальными кухнями оправдалась — везде, где можно было попробовать национальную еду, образовались очереди. У таджикского стенда, где предлагали плов и сумаляк, посетители даже выясняли отношения на повышенных тонах — впрочем, организаторам удалось оперативно развернуть торговлю и никого не обидеть.

Вскоре в павильоне начала греметь музыка: стартовал концерт по случаю праздника. Открыли его заслуженные артисты России, а после них начали выступать коллективы самодеятельности.

Sputnik В Москве на ВДНХ состоялся концерт по случаю празднования Навруза

Очередь на вход тем временем выросла раза в три — Наврузу в этом году удалось вновь собрать москвичей и гостей столицы и объединить их на одном празднике.