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Столичные гаишники начали раздавать бесплатный Wi-Fi

© Foto: pixabay.com / terimakasih0
Общество
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Появление бесплатного интернета пришлось очень кстати, так как сегодня в отделах наблюдается повышенное количество водителей в связи с заменой старых прав на новые образцы

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента реализовало проект по созданию бесплатных Wi-Fi-зон в регистрационно-экзаменационных отделениях, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Выдача водительского удостоверения
© Sputnik/ Алексей Филиппов
В Ташкенте открывается новое межрайонное отделение УБДД
Теперь граждане, занимающиеся переоформлением или получением водительских удостоверений и других документов, могут с пользой потратить свое время. Появление бесплатного интернета пришлось очень кстати, так как сегодня в отделах наблюдается повышенное количество водителей в связи с заменой старых прав на новые образцы.

На сегодняшний день в Ташкенте работают четыре межрайонных регистрационно-экзаменационных отделения (МРЭО) и один регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО). При этом последнее МРЭО было открыто в начале марта этого года.

Кроме того, для создания дополнительных удобств гражданам в регистрационно-экзаменационном отделе, а также в трех межрайонных отделениях в Сергелийском, Чиланзарском и Юнусабадском районах понедельник был объявлен рабочим днем.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, Общество



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