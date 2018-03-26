Столичные гаишники начали раздавать бесплатный Wi-Fi

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента реализовало проект по созданию бесплатных Wi-Fi-зон в регистрационно-экзаменационных отделениях, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На сегодняшний день в Ташкенте работают четыре межрайонных регистрационно-экзаменационных отделения (МРЭО) и один регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО). При этом последнее МРЭО было открыто в начале марта этого года.
Кроме того, для создания дополнительных удобств гражданам в регистрационно-экзаменационном отделе, а также в трех межрайонных отделениях в Сергелийском, Чиланзарском и Юнусабадском районах понедельник был объявлен рабочим днем.