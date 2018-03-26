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Студенты

Афганские студенты: в Узбекистане мы поняли, что такое мир

© Национальное информационное агентство Узбекистана
Общество
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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (43)
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По словам ребят, они осознали истинное значение слова "мир", когда приехали из Афганистана в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Афганские студенты поблагодарили глав Узбекистана и Афганистана Шавката Мирзиёева и Ашрафа Гани за возможность учиться в мирном государстве.

Конференция по Афганистану в Ташкенте
Sputnik
Конференция по Афганистану в Ташкенте
Ребята рассказали, что обучаются в специальном центре при Министерстве высшего и средне-специального образования Узбекистана. Занятия здесь посещают 96 слушателей. Студенты из Афганистана изучают иностранные языки, информатику, занимаются ремесленничеством.

"Здесь есть все, что нам необходимо для образования. Раньше я с удовольствием смотрела по телевизору на узбекскую молодежь, какие они имеет возможности в сфере образования. Теперь же я учусь вместе с узбекистанцами. Когда вернусь на родину, хочу обучать афганских детей тем знаниям, которые я получила в Узбекистане, в особенности узбекскому языку и истории наших предков", — сказала слушательница из Афганистана Асила Нойибзода.

По словам ребят, они осознали истинное значение слова "мир", когда приехали из Афганистана в Узбекистан.

"Особенно здесь радует атмосфера мира и спокойствия. Надеемся, что Афганистан будет таким же мирным и развитым, как Узбекистан", — добавила Нойибзода.

Напомним, что 27 марта состоится международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие". По данным МИД Узбекистана, участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане подтвердили министры иностранных дел стран Центральной Азии, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (43)

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Теги:
мир, мирная жизнь, война, студенты, Афганистан, Узбекистан



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