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Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди

СМИ: в Москве скончался Сергей Мавроди

© Sputnik/ Андрей Стенин
Общество
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Предварительной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди умер на 63-м году жизни.

Как передает "Московский комсомолец", Мавроди ночью был доставлен в 67-ю городскую больницу. Ему стало плохо на автобусной остановке. Позднее другие СМИ сообщили со ссылкой на источник в МВД, что Мавроди увезли на машине скорой помощи из квартиры на Комсомольском проспекте, где он проживал.

По данным издания, предприниматель скончался утром. Предварительной причиной смерти стал сердечный приступ.

"МММ", возглавляемая Сергеем Мавроди, — знаменитая в России финансовая пирамида, действующая по схеме Понци. Первая итерация компании создана еще в октябре 1992 года, а закрыта властями в 1997 году по обвинению в мошенничестве.

В 2003 году Сергей Мавроди был осужден за мошенничество. По данным следствия, в результате деятельности пирамиды пострадали десять тысяч человек.

Теги:
финансовая пирамида, МММ, Сергей Мавроди, Россия



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