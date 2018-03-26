Знаменитая Бауманка не планирует открывать филиал в Узбекистане

Университет крайне тяжело относится к созданию филиалов, так как не может проконтролировать качество специалистов, которые выпускаются, а качество образования — важнейший приоритет учебного заведения

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Московский государственный технический университет имени Баумана пока не планирует открывать филиал в Узбекистане.

Об этом корреспонденту Sputnik в понедельник сообщил замначальника управления международного научно-образовательного сотрудничества вуза Дмитрий Дробышев. По его словам, в университете и сами были удивлены, когда услышали новость о появлении филиала в Узбекистане.

Ранее эту информацию озвучил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым. По словам Камилова, в Узбекистане планировалось открыть сразу пять филиалов российских вузов, в том числе и Бауманки.

"После появления этой информации на нас свалился просто вал запросов с предложениями набрать абитуриентов в этот филиал. Но данная информация не подтверждается. Скорее всего, это была ошибка. Университет крайне тяжело относится к созданию филиалов, причем речь идет не только о зарубежных, а, например, создаваемых и в средней полосе России", — отметил Дмитрий Дробышев.

Это прежде всего связано с тем, заметил он, что вуз не может проконтролировать качество специалистов, которые выпускаются, а качество образования — важнейший приоритет учебного заведения.

Напомним, что в рейтингах российских вузов технического профиля МГТУ имени Баумана неизменно занимает первое место.

В настоящее время стратегия Университета направлена на подготовку кадров для самых передовых и высокотехнологичных отраслей науки и техники России, приоритетных направлений развития экономики.

Среди них информационно-телекоммуникационные системы, индустрия наносистем и материалов, энергетика и энергосбережение, живые системы, безопасность и противодействие терроризму, транспортные и авиационно-космические системы, перспективные вооружения и военная техника.