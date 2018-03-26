ГУВД привлечет к ответственности пользователей, оскорбляющих милицию

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Пользователи социальных сетей, которые оскорбляют сотрудников правоохранительных органов, будут привлекаться к ответственности, вплоть до уголовной, сообщает корреспондент Sputnik.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел — начальник ГУВД Ташкента генерал-майор Рустам Джураев в ходе открытого диалога с населением Яккасарайского района.
По данным ГУВД, в последнее время в социальных сетях появились любители холивара, не стесняющиеся в выражениях, но ничего дельного для совершенствования работы органов внутренних дел не предлагающие и ничего существенного не сообщающие.
"Если кто-то думает, что их никто не найдет и можно оскорблять, клеветать на сотрудников органов внутренних дел, они сильно ошибаются. Раньше уже проводились мероприятия в этом направлении, в рамках которых пользователи привлекались к административной и даже уголовной ответственности", — отметил Джураев.
Правоохранительные органы уже оштрафовали некоторых узбекистанцев за такие противоправные действия.
Тем же судом в феврале этого года была оштрафована жительница столицы 1987 года рождения. Женщину также привлекли к административной ответственности за оскорбление сотрудника органов внутренних дел.