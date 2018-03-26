В Узбекистане стартовала кампания по отбору для обучения в вузах России

Тестовые испытания будут проходить не только на площадке РЦНК, но и в филиале МГУ имени Ломоносова в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Узбекистане стартовала отборочная кампания на обучение в вузах России за счет средств федерального бюджета на 2018-2019 учебный год, сообщает корреспондент Sputnik.

Как сообщил сегодня руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, кампания пройдет с 26 по 31 марта. Тестовые испытания будут проходить не только на площадке РЦНК, но и в филиале МГУ имени Ломоносова в Ташкенте.

"В этом году нам (Узбекистану) предоставлено 203 квоты с учетом потребности в специалистах по направлениям машиностроение, ветеринарная медицина, водные ресурсы, горное дело, металлургия, биотехнологии, технологии хранения и переработки сельхозпродукции, гидроэлектростанции, гидроэлектротехническое строительство, технологические машины и оборудование для гидротехнических сооружений, а также направление метеорологической службы и атомной энергетики", – заявил Шулика на встрече с журналистами.

Он также отметил, что более 5,5 тысяч абитуриентов претендуют на эти стипендии. По сравнению с прошлым годом это меньше, тогда было порядка 8 тысяч человек. Но несмотря на это, цифра остается очень серьезной, подчеркнул глава РЦНК.

"Набор специальностей большой и очень солидный. И есть очень редкие и современные специальности, которые можно приобрести только в Российской Федерации", – заметил Виктор Николаевич.

Так, например, по программе бакалавриата в медицине в конкурсную борьбу вступило 530 претендентов. Как всегда, данное направление традиционно лидирует. По инженерно-техническим специальностям, информационному и экономическому направлениям – 664 претендента, а в гуманитарном и творческом – 286 претендентов.

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Есть также и такие не менее актуальные для республики направления, как средства массовой информации и информационно-библиотечное дело (34), сервис и туризм (33). Меньше всего абитуриентов набралось в направлении культуроведение и социокультурные проекты (1). Кроме того, по программам магистратуры, аспирантуры и ординатуры претендует 441 человек.

По словам начальника Управления сотрудничества в сфере образования и науки Федерального агентства Россотрудничество Марка Калинина, тесты, разработанные по профильным предметам, призваны сделать процедуру отбора максимально прозрачной, открытой и понятной для всех абитуриентов, которые участвуют в квотной кампании.

"Когда возникает такой серьезный конкурс, часто появляется и соблазн сделать его непрозрачным и непубличным. Но мы сделаем все возможное для того, чтобы самые достойные кандидаты и самые талантливые ребята, которые обладают высокими знаниями и компетенциями по предметам, по которым их будут тестировать, в итоге стали студентами ведущих российских университетов", – сказал Калинин.

Отметим, что на сегодняшний день в Российской Федерации обучается более 25 тысяч представителей Узбекистана. В прошлом году по квотам на обучение в вузы России поступило 150 узбекистанцев. При этом в последнее время при содействии представительства Россотрудничества в Узбекистане усилилось сотрудничество между российскими и узбекскими вузами.