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Молодежь Узбекистана, архивное фото

Филиал Пучонского университета разместится на Чиланзаре

© Сайт партии "Адолат"
Общество
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Столичная администрация предоставила под строительство комплекса нового образовательного учреждения земельный участок на территории педагогического колледжа в Чиланзарском районе Ташкента

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Стало известно, где разместится филиал Пучонского университета (Южная Корея) в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Студенты в аудитории
© Sputnik/ Владимир Федоренко
В Ташкенте откроют филиал еще одного корейского университета
Столичная администрация предоставила под строительство комплекса нового образовательного учреждения земельный участок на территории педагогического колледжа в Чиланзарском районе Ташкента (станция метро "Чиланзар").

Главой группы по организации филиала в Ташкенте стал профессор Пучонского университета Ли Донг Вук.

Планируется, что филиал примет первых студентов уже в сентябре этого года. Здесь откроют четыре направления, в первый год будет принято 240 студентов. Они будут обучаться по программам трехлетнего бакалавриата.

Один из факультетов нового вуза будет специализироваться на подготовке кадров в сфере дошкольной педагогики и психологии. Что касается трех оставшихся, то пока точной информации о них нет.

Кроме того, именно в этом вузе впервые в Узбекистане будет опробована практика, когда при высшем образовательном учреждении создадут детские сады. Они станут своеобразной экспериментальной и научно-практической площадкой для развития всей сферы, здесь будут применяться передовые международные практики.

Каждое из дошкольных образовательных учреждений будет рассчитано на 140 человек. Одно из них будет работать на массовое направление, а второе создается специально для детей с особыми потребностями. Строительство и оснащение этих детских садов будет осуществляться корейской стороной.

Пучонский университет — один из самых престижных вузов Южной Кореи. В нем функционирует 26 факультетов. Университет предлагает широкий спектр учебных программ по различным гуманитарным и техническим направлениям в бакалавриате и магистратуре. Также в его структуру входит факультет дошкольного образования и специальный Корейский языковой центр для иностранных студентов.

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