15:58 27 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Кран в ванной комнате, архивное фото

Отключение воды ожидается в двух районах Ташкента

© Sputnik/ Евгений Одиноков
Общество
Получить короткую ссылку
97101

Перебои с водоснабжением возможны с 9:00 28 марта до 9:00 30 марта

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Понижение давления в водопроводных сетях и отсутствие холодной воды ожидается в некоторых районах Ташкента из-за ремонтно-профилактических работ на водоводах и водопроводных сетях и подготовки к весенне-летнему периоду 2018 года, сообщает предприятие "Сувоз".

Перебои с водоснабжением ожидаются с 9:00 28 марта до 9:00 30 марта.

Воды не будет в Алмазарском и Шайхантахурском районах. С подробным списком махаллей и массивов, которые останутся без воды, можно ознакомиться на сайте предприятия.

Понижение давления ожидается на некоторых улицах Алмазарского, Шайхантахурского и Учтепинского районов.

ГУП "Сувсоз" приносит извинения за перебои в водоснабжении. В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы.

 

Теги:
Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дошкольное образование
    Обучение не по-детски

    В Азербайджане планируют издавать методические пособия по математике и родному языку для родителей детей дошкольного возраста.

  • Боеприпасы времен ВОВ, архивное фото
    Мины в милиции

    Житель Минска принес в милицию мину - до прибытия саперов стражи порядка оцепили здание и эвакуировали из него всех граждан.

  • Репетиция спектакля Игрок
    Абхазский "Игрок"

    О первой постановке Достоевского на абхазской сцене рассказал исполнитель главной роли в спектакле "Игрок" Гурам Квициния.

  • Аэропорт Звартноц
    Кайф на взлет

    В международном аэропорту Еревана "Звартноц" выявлена группировка, занимавшаяся продажей наркотических средств.

  • Центр государственного языка
    Язык из мэрии уведет

    Как Центр государственного языка Латвии затягивает проверку знаний мэра города Даугавпилса, которому выделили две тысячи евро на изучение латышского.

  • Раса Юкнявичене
    Отечество или бизнес

    Бывший министр обороны Литвы призывает местных политиков отказаться от своего бизнеса в России после доклада, представленного литовской разведкой.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Родственница одного из пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
Дым и слезы: во время пожара в Кемерово погибли десятки человек
Путин возложил цветы на месте трагедии в Кемерово
Путин возложил цветы у стихийного мемориала в память о погибших в Кемерово
Конференция по Афганистану в Ташкенте
Конференция по Афганистану в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054