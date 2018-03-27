Квоты для узбекистанцев, или Как сдать экзамен на бюджетное место в России

В Узбекистане начался конкурсный отбор в вузы Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на 2018-2019 учебный год

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Представители ведущих российских университетов и Россотрудничества, приехавшие на прием экзаменов у абитуриентов из Узбекистана, рассказали, как получить заветную квоту, что она дает и по каким критериям и направлениям ведется тестовый отбор.

В ситуации разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.

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В этом году тестовые испытания на получение гарантированного бюджетного места в российских вузах проходят с 26 по 31 марта. Причем они организованы не только на площадке Российского центра науки и культуры (РЦНК), но и в филиале МГУ имени Ломоносова в Ташкенте. Всего на республику приходится 203 квоты с учетом потребности в специалистах по направлениям "машиностроение", "ветеринария", "водные ресурсы", "горное дело", "металлургия", "биотехнологии".

Наряду с этим в списке основных специальностей, по которым узбекская молодежь будет поступать в вузы РФ, значатся и такие направления, как технологии хранения и переработки сельхозпродукции, гидроэлектростанции, гидроэлектротехническое строительство, технологические машины и оборудование для гидротехнических сооружений, а также направление метеорологической службы и атомной энергетики.

Для участия в конкурсном отборе на сайте Russia.study уже зарегистрировалось свыше 5,5 тысячи претендентов. На тестовые испытания по программе "Бакалавриат" приглашены порядка полутора тысяч абитуриентов, из них на медицинское направление — 525, на техническое — 664, на гуманитарное — 253. К тому же впервые из Узбекистана будут набирать абитуриентов по направлению гражданской авиации.

По заявлению рабочей комиссии, самые талантливые и способные абитуриенты из Узбекистана получат возможность обучаться в лучших вузах Российской Федерации по самым востребованным специальностям.

Почему пропадают квоты

Однако, несмотря на высокую востребованность российского образования в республике, нередко случается и так, что предоставляемые квоты на бюджетные места просто сгорают. Почему и как это происходит?

© Sputnik/ Владимир Федоренко Россия заплатит: в вузах открыт прием документов от узбекистанцев

По словам руководителя РЦНК в Ташкенте Виктора Шулики, причин этому несколько. Одна из них — нежелание родителей отпускать свое чадо на учебу в другую страну, особенно когда речь идет о дочерях. Впоследствии это может стать причиной затруднения семейного обустройства молодой девушки, которая должна воспитываться в строгих узбекских традициях под пристальным надзором родных и близких.

"Сначала ребенок получает квоту, а потом уже на семейном совете решают, отпускать на учебу или нет. Мы в свою очередь объясняем родителям, что университет образцовый и проблем у их дочери не будет, но все равно вопрос решается по-своему", — говорит Шулика.

Еще одна часто встречающаяся проблема, рассказывает он, когда молодой человек, сдав документы сразу в несколько вузов, проходит все вступительные экзамены, и при этом еще умудряется заработать квоту. Естественно, уже потом гарантированное место в российском университете теряется, если выбор сделан в пользу другого учебного заведения.

В связи с этим, чтобы квота не пропадала, впервые в этом году введен новый порядок отбора. Как рассказал начальник управления Федерального агентства Россотрудничество Марк Калинин, рабочая группа будет утверждать резервный список кандидатов, который формируется по рейтингу в соответствии с отборочными испытаниями.

"В результате человек, который по какой-то причине не сможет принять участие в квотной кампании или поехать на квоту, несмотря на то, что он прошел, по письменному заявлению сможет отказаться от нее. И тогда на его место попадет тот человек по рейтингу, который был утвержден списком рабочей группы", — пояснил Калинин.

Дополнительные опции

Ежегодно Россией выделяется 15 тысяч квотных мест на обучение иностранных граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, а также лиц без гражданства. Квота дает право не только бесплатного обучения по выбранной специальности, но и предполагает получение наравне с российскими гражданами стипендии в установленном размере, а также проживание в общежитии по тарифам университета.

"Квоты предоставляются на очень широкий спектр специальностей и направлений подготовки. Кандидаты могут поступить как в бакалавриат, так и в магистратуру, аспирантуру и ординатуру", — подчеркивает российский чиновник.

По его словам, часто университеты предоставляют дополнительные опции, которые выходят за рамки квоты и квотного обеспечения. Это может быть и предоставление общежития по льготной цене, и организация бесплатного питания (особенно в региональных вузах РФ), а также культурных мероприятий для студентов.

Выбираем не вуз, а специальность

Важным моментом в квотировании является то, что отбор кандидатов проводится в составе рабочей группы, которая формируется в той стране, где сдается экзамен. При этом рабочая группа включает еще и представителей университетов Российской Федерации, которые приезжают для проведения отборочных испытаний.

"В соответствии с регламентом работы этой группы проводится перечень отборочных испытаний. Кандидаты поступают на конкретную специальность, то есть они поступают не в университет, а выбирают одно из направлений подготовки. Соответственно, конкурс формируется из показа этих направлений", — поясняет Калинин.

Если кандидат, замечает эксперт, успешно прошел отборочные испытания, то он может в рамках своего направления подготовки выбрать до шести российских вузов в порядке уменьшения приоритета. Причем на первое место ставится тот университет, в котором абитуриент больше всего желает обучаться, на втором — менее желаемый вуз и так далее.

"После того как завершится первый этап отбора, уже сами университеты выбирают себе на обучение кандидатов по своим критериям. То есть в рамках отборочной кампании мы не гарантируем поступление в конкретный университет, за исключением только ряда вузов. Но при этом мы гарантируем стопроцентное попадание на бюджетное место в Российскую Федерацию", — делится представитель Россотрудничества.

Несмотря на это, сохраняется большая доля вероятности, что абитуриент все-таки попадет в тот вуз, в который больше всего стремится. А для того чтобы студент знал, куда именно он поступает и в какое место едет, ежегодно порядка 50 российских вузов приезжают в Узбекистан, благодаря чему имеют возможность личного контакта с абитуриентами и знакомят их с условиями отбора.

Сегодня представители российских вузов отмечают, что уровень подготовки узбекских студентов высокий по всем дисциплинам, и особенно по русскому языку. Многие из вузов России заинтересованы в налаживании тесных связей с учебными заведениями Узбекистана для проведения совместных исследований и программ.