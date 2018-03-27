Путин подписал указ о присвоении гражданства России десяти узбекистанцам

Узбекистанцы приобретут гражданство со дня принесения каждым из них присяги гражданина РФ

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство получили десять уроженцев Узбекистана, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

© Sputnik/ Вадим Жернов Узбекистан — в пятерке стран по числу выданных разрешений на проживание в РФ

Всего обладателями гражданства РФ стали 63 человека. Также среди них семь уроженцев Украины, по шесть уроженцев Армении и Таджикистана, по пять уроженцев Афганистана, Беларуси, Азербайджана, Молдовы; трое уроженцев Вьетнама, двое — Казахстана, по одному — Израиля, Китая, Сербии, Ливана и Кыргызстана.

Кроме того, российское гражданство получили четыре человека, родившиеся на территории РФ.

Как гласит указ, данные лица приобретают гражданство со дня принесения каждым из них присяги гражданина РФ, за исключением несовершеннолетних — дети вступают в гражданство одновременно с принесением присяги их родителем.

Кроме того, президент удовлетворил заявление о выходе из гражданства трех человек: уроженца Латвии, а также уроженок Ленинграда и Калининграда.