Путин подписал указ о присвоении гражданства России десяти узбекистанцам

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство получили десять уроженцев Узбекистана, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, российское гражданство получили четыре человека, родившиеся на территории РФ.
Как гласит указ, данные лица приобретают гражданство со дня принесения каждым из них присяги гражданина РФ, за исключением несовершеннолетних — дети вступают в гражданство одновременно с принесением присяги их родителем.
Кроме того, президент удовлетворил заявление о выходе из гражданства трех человек: уроженца Латвии, а также уроженок Ленинграда и Калининграда.