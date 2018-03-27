Во время Навруза "Узбекские авиалинии" перевезли свыше 13 тысяч пассажиров

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. На внутриреспубликанских рейсах НАК "Узбекистон хаво йуллари" с 18 по 22 марта было перевезено более 13 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба UzAirways.

Напомним, что на время Навруза перевозчик ввел 28 дополнительных рейсов в Самарканд, Бухару, Ургенч и Нукус. Также рейс Ташкент — Карши 19 марта был выполнен по измененному маршруту Ташкент — Карши — Бухара — Ташкент.

Кроме того, на 103 регулярных рейсах были реализованы авиабилеты со скидкой.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году", согласно которому узбекистанцы отдыхали пять дней подряд с 18 по 22 марта.