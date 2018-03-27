Востоковеды Ташкента заключили соглашения о сотрудничестве с вузами России

Накануне ректор ТГИВ Абдурахим Маннанов совершил официальный визит в Москву, в хоте которого были проведены переговоры с руководителями российских вузов и научно-исследовательских институов. Маннанов встретился с первым проректором Российского университета дружбы народов Нуром Кирабаевым. Он отметил, что сегодня в университете обучаются 28 тысяч студентов, из них девять тысяч иностранных, в том числе и из Узбекистана.
По итогам встречи подписано межвузовское соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны договорились реализовать совместные проекты и утвердили рабочую программу.
Подобное соглашение было подписано с Институтом стран Азии и Африки при МГУ и Институтом востоковедения РАН. Кроме того, была достигнута договоренность с ведущими учеными-востоковедами института о проведении ими мастер-классов в ТГИВ.
Деканаты исторического и экономического факультетов МГУ также заявили о желании сотрудничать с ТГИВ. В настоящее время прорабатывается вопрос о заключении договора о сотрудничестве между МГУ и ТГИВ.
К тому же, в рамках данного визита проработан текст Меморандума о сотрудничестве с Московским государственным институтом международных отношений, которое в ближайшее время будет подписан ректорами обоих вузов.
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