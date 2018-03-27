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Востоковеды Ташкента заключили соглашения о сотрудничестве с вузами России

© Pixabay
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Соглашения были подписаны между Ташкентским государственным институтом востоковедения и РУДН, а также Институтом стран Азии и Африки при МГУ и Институтом востоковедения РАН

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Ташкентский государственный институт востоковедения заключил ряд договоров с высшими учебными и научно-исследовательскими заведениями Москвы, пишет АН Podrobno.uz.

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Накануне ректор ТГИВ Абдурахим Маннанов совершил официальный визит в Москву, в хоте которого были проведены переговоры с руководителями российских вузов и научно-исследовательских институов. Маннанов встретился с первым проректором Российского университета дружбы народов Нуром Кирабаевым. Он отметил, что сегодня в университете обучаются 28 тысяч студентов, из них девять тысяч иностранных, в том числе и из Узбекистана.

По итогам встречи подписано межвузовское соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны договорились реализовать совместные проекты и утвердили рабочую программу.

Подобное соглашение было подписано с Институтом стран Азии и Африки при МГУ и Институтом востоковедения РАН. Кроме того, была достигнута договоренность с ведущими учеными-востоковедами института о проведении ими мастер-классов в ТГИВ.

Студенты в аудитории ВУЗа
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Деканаты исторического и экономического факультетов МГУ также заявили о желании сотрудничать с ТГИВ. В настоящее время прорабатывается вопрос о заключении договора о сотрудничестве между МГУ и ТГИВ.

К тому же, в рамках данного визита проработан текст Меморандума о сотрудничестве с Московским государственным институтом международных отношений, которое в ближайшее время будет подписан ректорами обоих вузов.

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Теги:
сотрудничество, вузы, Москва, Ташкент, Высшее образование



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