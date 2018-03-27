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ТЦ Ташкент (бывший Туркуаз)

В Ташкенте обследуют торговые центры после трагедии в Кемерово

© Sputnik/ /Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Трагедия в Кемерово (10)
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Особое внимание специалисты уделят состоянию эвакуационных путей, работоспособности систем пожарной сигнализации

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Ташкенте будет организована полномасштабное обследование всех торговых центров на пожарную безопасность, сообщает корреспондент Sputnik.

Постоянно действующая комиссия при хокимияте Ташкента, состоящая из сотрудников управлений пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также городского подразделения "Узгосэнергонадзора", готовит соответствующие предложения для руководства всех торговых центров столицы.

Цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»
© Sputnik/ Александр Кряжев
Цветы и свечи: жители Ташкента соболезнуют жертвам трагедии в Кемерово
"Управление пожарной безопасности Ташкента проводит постоянную работу по контролю обеспечения безопасности населения в местах массового скопления людей. На днях произошла страшная трагедия в Кемерово, поэтому специалисты намерены провести дополнительные пожарно-профилактические обследования торговых центров и других аналогичных объектов, чтобы еще раз убедиться в их безопасности. Здесь мелочей не бывает", — отметила Sputnik замначальника Информационного мультимейдийного центра ГУВД Ташкента Ирина Сайфутдинова.

По ее словам, особое внимание специалисты уделят состоянию эвакуационных путей, работоспособности систем пожарной сигнализации, оповещения и дымоудаления, наличию указателей направления движения и аварийного освещения, а также готовности персонала торговых центров к действиям при пожаре.

Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе, как минимум, восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, диагноз большинства из них — отравление угарным газом.

Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© Sputnik/ Alexander Patrin
"Зимняя вишня" стала пепелищем: хроника и последствия пожара в Кемерово
Президент Узбекистана направил письмо с соболезнованиями Владимиру Путину. Шавкат Мирзиёев выразил слова искреннего сочувствия и поддержки народу России, родным и близким погибших.

Во вторник весь день жители Ташкента несли живые цветы, свечи и игрушки к зданию посольства РФ в узбекской столице в память о погибших при пожаре в торговом центре.

Кроме того, память жертв пожара почтили минутой молчания и участники международной конференции в Ташкенте по урегулированию ситуации в Афганистане.

Тема:
Трагедия в Кемерово (10)
Теги:
проверка, пожар, Кемерово, Ташкент



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