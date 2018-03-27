"Узбекистон темир йуллари" ввела скидки на билеты до Иссык-Куля

Первый состав по маршруту Ташкент — Бишкек — Рыбачье (Иссык-Куль) — Ташкент отправился в путь 22 марта с Центрального вокзала узбекской столицы

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" ввела скидки на билеты на поезд Ташкент — Бишкек — Рыбачье (Иссык-Куль) — Ташкент, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным компании, скидки будут доступны только при предварительной покупке билетов.

Так, например, при приобретении билетов классов люкс и купе за 45 — 31 день до даты отправления поезда, пассажир может получить скидку в размере 45%, а за 30 — 6 дней — в размере 35%.

Будут свои скидки и для популярного плацкарта. При покупке билета за 45 — 31 день до даты отправления можно рассчитывать на скидку в 35%, за 30 — 6 дней — 25%.

При этом скидка не будет распространяться на покупку билетов в пределах одной страны.

Напомним, что первый состав по маршруту Ташкент — Бишкек — Рыбачье (Иссык-Куль) — Ташкент отправился в путь 22 марта с Центрального вокзала Ташкента. Он состоял из девяти вагонов, включающих в себя люкс, купе, плацкарт и вагон-ресторан.

Поезд рассчитан на 300 пассажиров и отправляется из Ташкента по четвергам. Время в пути составляет почти 25 часов.