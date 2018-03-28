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Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар

Акции памяти погибших в ТЦ "Зимняя вишня" проходят в Кемерово

© Sputnik/ Alexandr Kryazhev
Общество
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Тема:
Трагедия в Кемерово (11)
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В результате пожара в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, по последним данным, погибли 64 человека

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Сегодня, в день всероссийского траура, на мемориале у сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" и в других районах Кемерово с утра проходят памятные мероприятия, сообщает региональная администрация.

"С 9.30 (5.30 мск) идет католическая месса. В 11.00 (7.00 мск) панихиду по погибшим отслужат священнослужители Русской православной церкви, мусульмане вознесут свои молитвы в мечетях. В 12.00 (8.00 мск) на мемориале у ТЦ "Зимняя вишня" состоится памятное мероприятие, посвященное погибшим детям", — говорится в сообщении.

Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© Sputnik/ Alexander Patrin
"Зимняя вишня" стала пепелищем: хроника и последствия пожара в Кемерово
По данным властей, в 14.00 (10.00 мск) на мемориале у торгового центра состоится памятная акция, в ходе которой ветераны, молодежь — участники движения "Поколения вместе" — встанут плечом к плечу в круг памяти жертв пожара.

В 16.00 (12.00 мск) в Сквере искусств в Центральном районе города из фотографий акций, состоявшихся в городах России в память о взрослых и детях, погибших во время пожара, будет выложено слово "Память". Дворец культуры "Содружество" в жилом районе Кедровка подготовил специальную Стену памяти, на которой сотрудники учреждения и участники творческих коллективов размещают памятных журавликов и белые ленты.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

Тема:
Трагедия в Кемерово (11)
Теги:
траур, пожар, память, Кемерово



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