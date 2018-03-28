Почему в Узбекистане "Дамасы" все чаще становятся участниками ДТП

Аварии с участием "буханок", — а именно так называют эти юркие небольшие автобусики узбекистанцы, — стали вполне обычным явлением на дорогах республики

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. За последнюю неделю в Узбекистане произошли две крупные аварии с участием микровэнов "Дамас", занимавшихся перевозками пассажиров.

В результате погибли четверо пассажиров, в том числе один ребенок, а травмы различной степени тяжести получили 15 человек. И это лишь капля в море — подобные аварии с участием "буханок", — а именно так называют эти юркие небольшие автобусики узбекистанцы, — стали вполне обычным явлением на дорогах страны.

Корреспонденты Sputnik разбирались, в чем причина любви перевозчиков к этим автомобилям и почему "Дамасы" все чаще попадают в сводки ДТП, калеча жизни людей.

История знакомства

Узбекистан, пожалуй, — одна из немногих стран мира, где "Дамас" пользуется заслуженной любовью за свою неприхотливость, экономичность и сравнительно небольшую цену.

Его производство началось в марте 1996 года на Асакинском автомобильном заводе. По сути это был корейский вариант популярной японской модели Suzuki Carry. В феврале 2006 года он обрел практически второе дыхание — из-за большой популярности в республике запустили производство модифицированной версии авто.

В январе 2014 года выпуск "Дамасов" перенесли в город Питнак в Хорезмской области. Это было сделано не только для того, чтобы разгрузить линии завода в Асаке под производство новых моделей, но чтобы и увеличить выпуск востребованной "буханки".

Что же сегодня из себя представляет "Дамас"? Это пятидверный автомобиль с двигателем 0,8 литра и мощностью 38 лошадиных сил. В пассажирском варианте он выпускается с компоновкой кресел в три ряда (2+3+2). Его грузоподъемность превышает 500 килограммов, расход топлива — от 7 до 8 литров на 100 километров.

Одно из его главных преимуществ — неширокий и компактный кузов, который позволяет легко протискиваться там, где любой другой водитель предпочтет подождать. Он также очень маневренный, у владельца не возникает проблем с парковкой и разворотом. В общем, сегодня сложно найти более удобный автомобиль для перевозок пассажиров с частыми парковками в городской тесноте и плотном транспортном потоке.

Недостатки в достоинствах

К сожалению, как часто бывает в нашей стране, странным образом все преимущества этого автомобиля обернулись и его главными недостатками.

Экономичность, неплохая грузоподъемность и габаритный салон быстро превратили "Дамасы" в манну небесную для транспортных компаний. И все бы было замечательно, если бы не одно "но" — как официальные, так и нелегальные перевозчики быстро поняли, что благодаря этому автомобилю можно получать сверхприбыли.

И дальше понеслось. В автомобиль, рассчитанный на одного водителя и шестерых пассажиров, втискивались до десяти человек. Представьте картину — наглухо забитый "Дамас" на большой скорости едет по неровным дорогам и в плотном дорожном трафике, где каждый из водителей сам себе король. Страшная картина, особенно для тех людей, которые согнулись в три погибели в этом самом микровэне.

При этом ни о какой безопасности говорить не приходится. Каждый, кто хоть раз ездил в пассажирском варианте "Дамаса", понимает, о чем речь.

Для того чтобы пассажиру попасть на задний ряд сидений, приходится откидывать одно из кресел в центре. После этого человек протискивается назад, где могут разместиться всего два пассажира. Однако в Узбекистане туда стандартно залезают трое. При этом после утрамбовки заднего ряда сиденье, через которое залезали пассажиры, ставится в нормальное положение и на нем размещается еще один человек.

В результате трое бедняг в задней части машины оказываются практически в каземате, зажатые со всех сторон. В любой чрезвычайной ситуации им будет крайне сложно выбраться из авто. Единственный выход — разбивать стекла, но вот как это сделать в таких стесненных условиях, большой вопрос.

Еще одна отдельная тема — водители этих "Дамасов". Иногда хочется задастся вопросом — они вообще хоть раз пособие с правилами дорожного движения открывали, или просто купили права и айда на дорогу?

Опрос Нужно ли исключить "Дамасы" из системы пассажирских перевозок? Давно пора - как вообще на них можно ездить, особенно в час-пик 48.7% (172)

Нет, эти маневренные машины незаменимы в плотном потоке и на узких улицах 3.4% (12)

В небольших городах с малым количеством населения они "Дамасы" будут полезны 19.0% (67)

Нужно модернизировать устаревшую модель с учетом новых требований и стандартов 18.1% (64)

Маршрутки вообще надо запретить, оставив автобусы, трамваи и метро 10.8% (38) Проголосовали: 353 Все опросы Давно пора - как вообще на них можно ездить, особенно в час-пик

Нет, эти маневренные машины незаменимы в плотном потоке и на узких улицах

В небольших городах с малым количеством населения они "Дамасы" будут полезны

Нужно модернизировать устаревшую модель с учетом новых требований и стандартов

Маршрутки вообще надо запретить, оставив автобусы, трамваи и метро Результаты Все опросы

Для них вполне нормально протискиваться с маслом между двумя другими авто, создавая аварийные ситуации, перестраиваться на скорости в плотном потоке с полосы на полосу с салоном, набитым пассажирами, летать на скорости под 100 километров в час по трассе.

Другая проблема — мало кто следит за техническим состоянием авто и здоровьем водителей. Значительная часть "Дамасов", работающих в регионах, "убита" напрочь. Посмотрев на них со стороны, начинаешь сомневаться — поедут ли они вообще.

"Поедут, куда денутся", — весело замечает наш собеседник, водитель Анвар, работающий в Бухарской области.

По его словам, сегодня государство установило жесткие правила для перевозчиков, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

"Перед выходом на линию утром техническое состояние авто должно проверяться, то же самое касается и здоровья водителя. Но это все на бумаге. Как правило, все друг друга давно знают и просто делают вид, что соблюдают процедуру", — рассказывает он.

Работать на "Дамасе", замечает собеседник, далеко не сахар, зарплата маленькая, вот и приходится забивать авто сверх нормы, бросаться к каждому клиенту, нарушая правила дорожного движения.

"Очень мешают и бомбилы, которым не надо ничего платить государству. Они отбирают наш хлеб. С ними надо бороться, но, к сожалению, пока с этим небольшие подвижки. Вот и приходится самим нарушать правила безопасности, но что делать, зарабатывать тоже надо. На зарплате далеко не уедешь, а дополнительные пассажиры — это дополнительные деньги в карман", — рассказал он.

Свет в конце туннеля

Сегодня в Узбекистане в сфере перевозки пассажиров работают порядка 36 тысяч автомобилей "Дамас". Однако, по словам специалистов, в ближайшее время ситуация с их массовым использованием при перевозке пассажиров должна измениться кардинальным образом.

В Узбекистане планируют реализовать программу постепенного перехода с этих микровэнов на микроавтобусы Peugeot, производство которых начнется в Джизаке в конце этого года. Здесь будут выпускать микроавтобусы на 11 и 17 сидячих мест.

При этом заставлять перевозчиков покупать новую технику не будут. Представители Узбекского агентства автомобильного транспорта уверены, что перевозчики сами увидят преимущества новых авто и откажутся от "Дамасов". Однако частники пока не разделяют уверенности чиновников.

По словам представителя одной из транспортных компаний, сейчас необходимо дождаться выхода первых авто и посмотреть на цену продукции.

Sputnik / Рамиз Бахтияров В Узбекистане маршрутные "Дамасы" в перевозке пассажиров заменят на Peugeot

"Если стоимость Peugeot будет выше, чем "Дамасов", а скорее всего так и будет, так как это более современная техника и несколько другого класса, то одномоментно заменить весь автопарк не получится. При этом не факт, что многие региональные перевозчики бросятся менять приносящие прибыль "Дамасы" на новую технику, которая, скорее всего, окажется дороже в эксплуатации", — рассказал он.

Выход в этой ситуации один, замечает собеседник, — административное регулирование, и хорошие примеры в этом отношении есть. Так, например, в некоторых городах страны просто запретили "Дамасам" въезжать в центральную часть. В Ташкенте перевозчиков также добровольно-принудительно заставили отказаться от этой техники в пользу более комфортабельных и безопасных микроавтобусов узбекского, российского и китайского производства.

С другой стороны, "Дамасы" могут быть вполне безопасными. Правда, необходимо соблюдать несколько правил, то есть как минимум не перегружать его пассажирами и не гонять по трассам, представляя, что ты на болиде "Формулы-1". Но здесь вступает в действие пресловутый человеческий фактор, который сложно чем-то побороть.

Если водитель привык плевать на всех других участников дорожного движения, он будет продолжать это делать, если предрейсовый осмотр техники и водителя проводят спустя рукава долгие годы, то почему люди должны внезапно измениться?

Главное, чтобы их не заставила это сделать очередная трагедия, наподобие той, что произошла в Кемерово. Ведь там тоже кто-то проверял проводку, учил персонал спасать людей, выдавал разрешения на эксплуатацию здания, а в результате получили то, что получили, — десятки жертв, среди которых большинство — дети.