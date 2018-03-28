Почему в Узбекистане "Дамасы" все чаще становятся участниками ДТП

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. За последнюю неделю в Узбекистане произошли две крупные аварии с участием микровэнов "Дамас", занимавшихся перевозками пассажиров.
Корреспонденты Sputnik разбирались, в чем причина любви перевозчиков к этим автомобилям и почему "Дамасы" все чаще попадают в сводки ДТП, калеча жизни людей.
История знакомства
Узбекистан, пожалуй, — одна из немногих стран мира, где "Дамас" пользуется заслуженной любовью за свою неприхотливость, экономичность и сравнительно небольшую цену.
Его производство началось в марте 1996 года на Асакинском автомобильном заводе. По сути это был корейский вариант популярной японской модели Suzuki Carry. В феврале 2006 года он обрел практически второе дыхание — из-за большой популярности в республике запустили производство модифицированной версии авто.
Что же сегодня из себя представляет "Дамас"? Это пятидверный автомобиль с двигателем 0,8 литра и мощностью 38 лошадиных сил. В пассажирском варианте он выпускается с компоновкой кресел в три ряда (2+3+2). Его грузоподъемность превышает 500 килограммов, расход топлива — от 7 до 8 литров на 100 километров.
Одно из его главных преимуществ — неширокий и компактный кузов, который позволяет легко протискиваться там, где любой другой водитель предпочтет подождать. Он также очень маневренный, у владельца не возникает проблем с парковкой и разворотом. В общем, сегодня сложно найти более удобный автомобиль для перевозок пассажиров с частыми парковками в городской тесноте и плотном транспортном потоке.
Недостатки в достоинствах
К сожалению, как часто бывает в нашей стране, странным образом все преимущества этого автомобиля обернулись и его главными недостатками.
И дальше понеслось. В автомобиль, рассчитанный на одного водителя и шестерых пассажиров, втискивались до десяти человек. Представьте картину — наглухо забитый "Дамас" на большой скорости едет по неровным дорогам и в плотном дорожном трафике, где каждый из водителей сам себе король. Страшная картина, особенно для тех людей, которые согнулись в три погибели в этом самом микровэне.
При этом ни о какой безопасности говорить не приходится. Каждый, кто хоть раз ездил в пассажирском варианте "Дамаса", понимает, о чем речь.
Для того чтобы пассажиру попасть на задний ряд сидений, приходится откидывать одно из кресел в центре. После этого человек протискивается назад, где могут разместиться всего два пассажира. Однако в Узбекистане туда стандартно залезают трое. При этом после утрамбовки заднего ряда сиденье, через которое залезали пассажиры, ставится в нормальное положение и на нем размещается еще один человек.
В результате трое бедняг в задней части машины оказываются практически в каземате, зажатые со всех сторон. В любой чрезвычайной ситуации им будет крайне сложно выбраться из авто. Единственный выход — разбивать стекла, но вот как это сделать в таких стесненных условиях, большой вопрос.
Еще одна отдельная тема — водители этих "Дамасов". Иногда хочется задастся вопросом — они вообще хоть раз пособие с правилами дорожного движения открывали, или просто купили права и айда на дорогу?
Опрос
- Давно пора - как вообще на них можно ездить, особенно в час-пик48.7% (172)
- Нет, эти маневренные машины незаменимы в плотном потоке и на узких улицах3.4% (12)
- В небольших городах с малым количеством населения они "Дамасы" будут полезны19.0% (67)
- Нужно модернизировать устаревшую модель с учетом новых требований и стандартов18.1% (64)
- Маршрутки вообще надо запретить, оставив автобусы, трамваи и метро10.8% (38)
Другая проблема — мало кто следит за техническим состоянием авто и здоровьем водителей. Значительная часть "Дамасов", работающих в регионах, "убита" напрочь. Посмотрев на них со стороны, начинаешь сомневаться — поедут ли они вообще.
"Поедут, куда денутся", — весело замечает наш собеседник, водитель Анвар, работающий в Бухарской области.
По его словам, сегодня государство установило жесткие правила для перевозчиков, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.
"Перед выходом на линию утром техническое состояние авто должно проверяться, то же самое касается и здоровья водителя. Но это все на бумаге. Как правило, все друг друга давно знают и просто делают вид, что соблюдают процедуру", — рассказывает он.
Работать на "Дамасе", замечает собеседник, далеко не сахар, зарплата маленькая, вот и приходится забивать авто сверх нормы, бросаться к каждому клиенту, нарушая правила дорожного движения.
"Очень мешают и бомбилы, которым не надо ничего платить государству. Они отбирают наш хлеб. С ними надо бороться, но, к сожалению, пока с этим небольшие подвижки. Вот и приходится самим нарушать правила безопасности, но что делать, зарабатывать тоже надо. На зарплате далеко не уедешь, а дополнительные пассажиры — это дополнительные деньги в карман", — рассказал он.
Свет в конце туннеля
Сегодня в Узбекистане в сфере перевозки пассажиров работают порядка 36 тысяч автомобилей "Дамас". Однако, по словам специалистов, в ближайшее время ситуация с их массовым использованием при перевозке пассажиров должна измениться кардинальным образом.
В Узбекистане планируют реализовать программу постепенного перехода с этих микровэнов на микроавтобусы Peugeot, производство которых начнется в Джизаке в конце этого года. Здесь будут выпускать микроавтобусы на 11 и 17 сидячих мест.
При этом заставлять перевозчиков покупать новую технику не будут. Представители Узбекского агентства автомобильного транспорта уверены, что перевозчики сами увидят преимущества новых авто и откажутся от "Дамасов". Однако частники пока не разделяют уверенности чиновников.
По словам представителя одной из транспортных компаний, сейчас необходимо дождаться выхода первых авто и посмотреть на цену продукции.
Выход в этой ситуации один, замечает собеседник, — административное регулирование, и хорошие примеры в этом отношении есть. Так, например, в некоторых городах страны просто запретили "Дамасам" въезжать в центральную часть. В Ташкенте перевозчиков также добровольно-принудительно заставили отказаться от этой техники в пользу более комфортабельных и безопасных микроавтобусов узбекского, российского и китайского производства.
С другой стороны, "Дамасы" могут быть вполне безопасными. Правда, необходимо соблюдать несколько правил, то есть как минимум не перегружать его пассажирами и не гонять по трассам, представляя, что ты на болиде "Формулы-1". Но здесь вступает в действие пресловутый человеческий фактор, который сложно чем-то побороть.
Если водитель привык плевать на всех других участников дорожного движения, он будет продолжать это делать, если предрейсовый осмотр техники и водителя проводят спустя рукава долгие годы, то почему люди должны внезапно измениться?
Главное, чтобы их не заставила это сделать очередная трагедия, наподобие той, что произошла в Кемерово. Ведь там тоже кто-то проверял проводку, учил персонал спасать людей, выдавал разрешения на эксплуатацию здания, а в результате получили то, что получили, — десятки жертв, среди которых большинство — дети.