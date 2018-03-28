В Ташкенте утвердили график весенних отключений горячей воды

Полный список направлений действия теплоцентралей, на которых отключат воду, можно посмотреть на сайте предприятия "Тошиссиккуввати"

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Плановые пятидневные отключения горячей воды пройдут в Ташкенте в апреле и мае, следует из графика, опубликованного на сайте предприятия "Тошиссиккуввати".

Полное отключение горячей воды будет проходить по следующему графику:

9­-13 апреля — ТЦ-1, ТЦ­-4, ТЦ-­10, котельная "Саноатэнерго";

16-­20 апреля — ­ТЦ-5, ТЦ-­8, ТЦ-­9, котельная "Водник";

23-­27 апреля — ­ТЦ-3, ТЦ-­6;

30 апреля-4 мая — ­ТЦ-2, ТЦ-­7, ТашТЭЦ М-­0;

14­-18 мая — ТашТЭЦ М-­5,8.

Полный список направлений действия теплоцентралей, на которых отключат воду, можно посмотреть на сайте предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что в двух районах Ташкента 28-30 марта будет отсутствовать холодная вода.