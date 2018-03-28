В Ташкенте утвердили график весенних отключений горячей воды

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Плановые пятидневные отключения горячей воды пройдут в Ташкенте в апреле и мае, следует из графика, опубликованного на сайте предприятия "Тошиссиккуввати".
Полное отключение горячей воды будет проходить по следующему графику:
- 9-13 апреля — ТЦ-1, ТЦ-4, ТЦ-10, котельная "Саноатэнерго";
- 16-20 апреля — ТЦ-5, ТЦ-8, ТЦ-9, котельная "Водник";
- 23-27 апреля — ТЦ-3, ТЦ-6;
- 30 апреля-4 мая — ТЦ-2, ТЦ-7, ТашТЭЦ М-0;
- 14-18 мая — ТашТЭЦ М-5,8.
Полный список направлений действия теплоцентралей, на которых отключат воду, можно посмотреть на сайте предприятия.
Напомним, ранее сообщалось, что в двух районах Ташкента 28-30 марта будет отсутствовать холодная вода.