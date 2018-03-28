18:43 28 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Водопроводный кран

В Ташкенте утвердили график весенних отключений горячей воды

© Sputnik/ Игорь Зарембо
Общество
Получить короткую ссылку
118001

Полный список направлений действия теплоцентралей, на которых отключат воду, можно посмотреть на сайте предприятия "Тошиссиккуввати"

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Плановые пятидневные отключения горячей воды пройдут в Ташкенте в апреле и мае, следует из графика, опубликованного на сайте предприятия "Тошиссиккуввати".

Полное отключение горячей воды будет проходить по следующему графику:

  • 9­-13 апреля — ТЦ-1, ТЦ­-4, ТЦ-­10, котельная "Саноатэнерго";
  • 16-­20 апреля — ­ТЦ-5, ТЦ-­8, ТЦ-­9, котельная "Водник";
  • 23-­27 апреля — ­ТЦ-3, ТЦ-­6;
  • 30 апреля-4 мая — ­ТЦ-2, ТЦ-­7, ТашТЭЦ М-­0;
  • 14­-18 мая — ТашТЭЦ М-­5,8.

Полный список направлений действия теплоцентралей, на которых отключат воду, можно посмотреть на сайте предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что в двух районах Ташкента 28-30 марта будет отсутствовать холодная вода.

Теги:
Ташкент, Жилищно-коммунальное хозяйство



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Хостел, фото из архива
    Хостел-стандарт

    Стандарты для организации деятельности хостелов разрабатывает Министерство культуры и туризма Азербайджана.

  • Стакан воды, архивное фото
    Достучаться до пьяниц

    Как Министерство внутренних дел Беларуси готово навести порядок в каждой семье, где живут лица, злоупотребляющие алкоголем.

  • Абхазская делегация на женевских дискуссиях
    Не стреляй!

    Министерство иностранных дел Абхазии надеется, что в рамках Женевских переговоров будет принято совместное с Грузией заявление о неприменении силы.

  • Самолет президента Республики Армения Сержа Саргсяна в международном аэропорту Внуково-2
    Не на чем летать

    Президент Армении в скором времени лишится самолета — лайнер спишут с баланса аппарата президента и поставят на баланс аппарата премьер-министра.

  • Президент РФ Владимир Путин, 28 ноября 2017
    Спелись с Путиным

    Бывший генеральный консул Латвии в Санкт-Петербурге Айя Страутмане назвала Владимира Путина лучшим и рассказала, как пела с ним песни.

  • Генеральная прокуратура в Вильнюсе, архивное фото
    Помоги мне!

    Генпрокуратура Литвы обратилась к своим коллегам в России с просьбой о правовой помощи в расследовании дела в отношении бывших акционеров банка Snoras.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Совместное фото участников конференции по Афганистану в Ташкенте
Ради мира: международная конференция по Афганистану в Ташкенте
Эксперты призвали Талибан сесть за стол переговоров
Эксперты призвали "Талибан" сесть за стол переговоров
Конференция по Афганистану в Ташкенте
Конференция по Афганистану в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054