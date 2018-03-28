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Прощание с легендарным конструктором стрелкового оружия М.Калашниковым в Ижевске

Умер советский оружейник Виктор Калашников

© Sputnik/ Виталий Белоусов
Общество
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Конструктор изобрел образцы стрелкового оружия "Бизон-2" и "Витязь-СН", которые находятся на вооружении силовых структур Российской Федерации

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Умер советский и российский конструктор, оружейник, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова Виктор Калашников, сообщает пресс-служба Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова.

"27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников — советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна "Калашников", кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова", — говорится в сообщении, размещенном на сайте учебного заведения.

В концерне "Калашников" также подтвердили информацию о смерти Виктора Калашникова.

"Коллектив Конструкторско-технологического центра АО "Концерн "Калашников" с прискорбием сообщает, что скоропостижно скончался известный конструктор образцов стрелкового оружия "Бизон-2" и "Витязь-СН", находящихся на вооружении силовых структур Российской Федерации, главный специалист по технологической подготовке оружейного производства", — говорится в сообщении концерна.

В пресс-службе концерна добавили, что прощание с покойным состоится 30 марта в Ижевске.

Патроны
© Sputnik/ Сергей Кузнецов
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В сообщении, размещенном на сайте учебного заведения, отмечается, что Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. В 1966 году, после окончания Ижевского механического института, начал свою трудовую деятельность в отделе главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода.

При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей на уровне изобретений. Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, разработал по конкурсу блокировку ударника для карабина "Медведь-3". Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием. Он также участвовал в работах по теме "Абакан", его коллективом были разработаны пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН".

Теги:
оружие, Виктор Калашников, Ижевск, Россия



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