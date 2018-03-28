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Закрытие VIII фестиваля отечественного кино Московская премьера

Актер театра и кино Олег Анофриев умер на 88-м году жизни

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Общество
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Он снимался в фильмах "Человек с бульвара капуцинов", "Будьте моим мужем", "После дождичка в четверг", "Гардемарины, вперед!", а также озвучил множество мультфильмов из золотого фонда

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Актер Александр Олешко в среду сообщил о смерти советского и российского актера театра и кино Олега Анофриева.

"Только что не стало Олега Анофриева. Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище. Спасибо, что одарили меня общением и дружбой. Царствие небесное", — написал Олешко в Instagram.

 

Анофриев был очень творческим, всестороннее одаренным человеком: и как актер, и как автор, и как исполнитель он оставил яркий след в российской культуре, рассказал РИА Новости композитор Максим Дунаевский.

Олег Анофриев был заслуженным артистом РСФСР и народным артистом РФ. Снимался в фильмах "Человек с бульвара капуцинов", "Будьте моим мужем", "После дождичка в четверг", "Гардемарины, вперед!", а также озвучил множество мультфильмов из золотого фонда, в том числе "Бременские музыканты", "Как Львёнок и Черепаха пели песню", "Что такое хорошо и что такое плохо", "Отважный Робин Гуд" и многие другие.

Теги:
Олег Анофриев, Александр Олешко, Россия



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