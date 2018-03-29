Порядок проведения поминок и обряда по усопшим обсуждают в Олий Мажлисе

Депутаты рассмотрят ряд законов, в том числе о семейных торжествах, а также внесут изменения в состав Верховного суда

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Четырнадцатое заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана начало работу, сообщил в четверг корреспондент Sputnik Узбекистан из зала заседания верхней палаты узбекского парламента.

Сенаторы выслушают отчет председателя правления Центрального банка Республики Узбекистан о деятельности ЦБ в 2017 году. Кроме того, будут внесены изменения в состав Верховного суда Республики Узбекистан.

Чиновники обсудят вопросы о регулировании проведения свадеб, семейных торжеств, поминок и обрядов по умершим и мероприятий, посвященных памяти усопших.

В повестку дня заседания внесено рассмотрение ряда законов, в том числе "О государственных наградах" (новая редакция), "Об общественном контроле", "О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан", "О лесе", "О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Афганистан о взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам", "О ратификации Договора между Республикой Узбекистан, Республикой Казахстан и Туркменистаном о районе стыка государственных границ трех государств", а также "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан".

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Двухпалатный парламент в Узбекистане впервые сформирован в 2005 году. В законодательной палате на постоянной основе работают 150 депутатов, избранных в ходе выборов 21 декабря 2014 года — 4 января 2015 года сроком на пять лет от четырех политических партий и Экологического движения Узбекистана.

В верхней палате — Сенате — работают 100 депутатов, избранных в равном количестве по шесть человек от Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента на голосовании 13-14 января 2015 года. Еще 16 членов Сената назначены президентом Узбекистана из числа наиболее авторитетных граждан. Заседания Сената проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в год.