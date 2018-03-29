Россия предложила Узбекистану привезти своих педагогов по русскому языку

Россия уже подобрала квалифицированных педагогов и установила для них специальную зарплату, от узбекской стороны требуются жилье и необходимые условия для работы, однако ответа пока не последовало

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Россия предложила реализовать программу по отправке учителей русского языка и литературы в регионы Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Ранее подобная инициатива была реализована в Таджикистане. В прошлом году группа педагогов из Костромской и Кемеровской областей, Башкирии, Дагестана и Татарстана отправилась в Таджикистан, чтобы преподавать русский язык, математику, информатику, физику, биологию и химию.

"Министерство образования и науки РФ предложило узбекской стороне отправить сюда отряд учителей по примеру Таджикистана. Но для Узбекистана число преподавателей предполагается значительно увеличить. Но, к сожалению, до сих пор ответа от государственных структур Узбекистана нет, а прошло уже примерно полгода", — отметил руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика.

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По его словам, российское правительство уже выстроило систему подбора преподавателей русского языка и литературы для регионов Узбекистана и теперь ждет ответного решения компетентных органов республики.

"Россия обязуется подобрать квалифицированных педагогов, будет платить им специальную зарплату. В принципе, у нас требования небольшие, чтобы местная сторона предоставила жилье и необходимые условия для работы", — рассказал Sputnik Шулика.

Напомним, что Российский центр науки и культуры в Ташкенте планирует в ближайшие годы открыть в Узбекистане 12 региональных центров русского языка.

Первый подобный центр был создан в марте прошлого года в Узбекском государственном университете мировых языков. Здесь проходят обучение студенты, а также повышают квалификацию педагоги русского языка и литературы. Он оснащен современными мультимедийными системами, литературой, аудио- и видеоматериалами.

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Сегодня в Узбекистане наблюдается устойчивый рост интереса к русскому языку и культуре, а также к получению высшего образования по российским стандартам.

Ежегодно тысячи абитуриентов из республики поступают в российские вузы. При этом более двух тысяч зачисляются на бюджетные места, в том числе по образовательной квоте, выделяемой правительством России. По общему количеству учащихся в России — более 25 тысяч — Узбекистан находится на одном из первых мест среди стран СНГ.