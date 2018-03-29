Россия предложила Узбекистану привезти своих педагогов по русскому языку

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Россия предложила реализовать программу по отправке учителей русского языка и литературы в регионы Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Ранее подобная инициатива была реализована в Таджикистане. В прошлом году группа педагогов из Костромской и Кемеровской областей, Башкирии, Дагестана и Татарстана отправилась в Таджикистан, чтобы преподавать русский язык, математику, информатику, физику, биологию и химию.
"Министерство образования и науки РФ предложило узбекской стороне отправить сюда отряд учителей по примеру Таджикистана. Но для Узбекистана число преподавателей предполагается значительно увеличить. Но, к сожалению, до сих пор ответа от государственных структур Узбекистана нет, а прошло уже примерно полгода", — отметил руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика.
"Россия обязуется подобрать квалифицированных педагогов, будет платить им специальную зарплату. В принципе, у нас требования небольшие, чтобы местная сторона предоставила жилье и необходимые условия для работы", — рассказал Sputnik Шулика.
Напомним, что Российский центр науки и культуры в Ташкенте планирует в ближайшие годы открыть в Узбекистане 12 региональных центров русского языка.
Первый подобный центр был создан в марте прошлого года в Узбекском государственном университете мировых языков. Здесь проходят обучение студенты, а также повышают квалификацию педагоги русского языка и литературы. Он оснащен современными мультимедийными системами, литературой, аудио- и видеоматериалами.
Ежегодно тысячи абитуриентов из республики поступают в российские вузы. При этом более двух тысяч зачисляются на бюджетные места, в том числе по образовательной квоте, выделяемой правительством России. По общему количеству учащихся в России — более 25 тысяч — Узбекистан находится на одном из первых мест среди стран СНГ.