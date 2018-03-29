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Губернатор Кемеровской области А.Тулеев

Власти Кемерово не подтвердили сведения о возможном увольнении Тулеева

© Sputnik/ Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Трагедия в Кемерово (17)
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Ранее инициативная группа граждан обращалась к президенту Владимиру Путину по поводу того, будут ли приняты кадровые решения в отношении руководства региона после пожара в "Зимней вишне"

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Руководство Кемеровской области не подтвердило информацию о возможном увольнении главы региона Амана Тулеева, пишет РИА Новости.

"Губернатор находится на рабочем месте, провел заседание оперативного штаба, записал видеообращение по оказанию материальной помощи, сейчас идет очередная встреча с семьями погибших", — сообщил представитель пресс-службы областной администрации, отметив, что сведениями о кадровых решениях такого уровня пресс-служба не располагает.

В минувший вторник на встрече с инициативной группой граждан в Кемерово президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о Тулееве сказал, что для принятия кадровых решений по факту пожара нужно определить виновников трагедии.

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"Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе, нужно точно определить, кто, в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", — заявил Путин.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватской в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

Тема:
Трагедия в Кемерово (17)
Теги:
Аман Тулеев, Кемерово



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