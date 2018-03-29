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Пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Спикер Сената Узбекистана пожаловался на нехватку русскоговорящих учителей

© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Общество
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Он отметил, что речь идет не только о русском языке и литературе, но и о математике, физике и биологии

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В школах Узбекистана, особенно в регионах, наблюдается нехватка учителей, преподающих на русском языке, заявил в четверг председатель Сената страны Нигматилла Юлдашев.

"Сегодня одной из острых проблем в школах остается нехватка учителей, преподающих на русском языке", — сказал Юлдашев в своем выступлении на пленарном заседании Сената.

Спикер отметил, что проблема касается не только преподавания русского языка и литературы, но и изучения школьниками таких дисциплин, как математика, физика, биология. "Нехватка серьезная, особенно в регионах, и нужно здесь приложить усилия", — добавил Юлдашев.

Ранее Россия предложила отправить учителей русского языка и литературы в регионы Узбекистана, как это было с Таджикистаном. Уже подобраны квалифицированные педагоги и установлена для них специальная зарплата, от узбекской стороны требуются жилье и необходимые условия для работы, однако ответа пока не последовало.

В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучения русского языка в образовательных учреждениях. В сентябре 2016 года при поддержке агентства Россотрудничество более ста учителей, преподающих в республике на русском языке, побывали на мастер-классе с участием преподавателей Московского педагогического государственного университета, пишет РИА Новости.

Учебные пособия по русскому языку для мигрантов, архивное фото
© Sputnik/ Александр Кряжев
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В марте 2017 года при участии агентства в Узбекском государственном университете мировых языков (УзГУМЯ) открылся Центр русского языка, а в сентябре — два инновационных кабинета русского языка и литературы для начальных и старших классов в сельской школе в Зангиатинском районе Ташкентской области. Этот проект реализован при участии автономной некоммерческой организации "Русская гуманитарная миссия".

В июне прошлого года первые 25 учащихся образовательных учреждений Узбекистана приняли участие в ЕГЭ, проводимом на базе Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Ташкенте. По данным Россотрудничества, в 2016 году более двух тысяч студентов из Узбекистана поступили в различные вузы России, сдав экзамены на базе РЦНК. В настоящее время в вузах России обучается порядка 24 тысяч студентов из Узбекистана.

Теги:
русский язык, Литература, Сенат Республики Узбекистан, Узбекистан



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