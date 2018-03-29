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Мужчина сидит у компьютера

В Узбекистане запретили отказывать в приеме на работу из-за судимости

© pixabay
Общество
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Указанная категория граждан включена в перечень лиц, отказ в приеме на работу которым считается по ТК незаконным

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг одобрил поправки в Трудовой кодекс республики, запрещающие работодателям отказывать в приеме на работу гражданам из-за имевшейся судимости либо судимости родственников, передает РИА Новости.

"Поправки направлены на искоренение несправедливой системы приема на работу ранее осужденных граждан или имеющих близких родственников с судимостью", — сообщил в ходе заседания председатель Комитета Сената по законодательству и судебно-правовым вопросам Батир Матмуратов.

В соответствии с поправками, указанная категория граждан включена в перечень лиц, отказ в приеме на работу которым считается по ТК незаконным.

Заключенный в тюрьме
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Мирзиёев помиловал 2,7 тысячи заключенных
В соответствии с ТК, в Узбекистане запрещена дискриминация в трудовых отношениях. Однако в действующем законодательстве конкретно не предусмотрено право на труд и свободный выбор работы для ранее осужденного либо имеющего близких осужденных родственников лица.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в июне 2017 года указал на существующие ошибки со стороны органов исполнительной власти, отметив, что нельзя выталкивать из общества тех, кто нарушил закон, в частности, связал свою жизнь с экстремистской деятельностью, но осознал свои ошибки. По данным СМИ, из более 17 тысяч граждан Узбекистана, которые числятся в списках членов религиозно-экстремистских течений, около 16 тысяч уже вернулись к нормальной жизни, в том числе порядка 9,5 тысячи из них трудоустроены.

Теги:
Сенат Республики Узбекистан, Узбекистан, Трудовые отношения



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