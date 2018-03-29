Сенат Узбекистана ратифицировал конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

По данным Региональной антитеррористической структуры ШОС, за пять лет спецслужбами стран-участниц организации было выявлено более 600 преступлений террористического характера

ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг одобрил закон "О ратификации конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму", передает РИА Новости.

Конвенция была подписана главами государств-участников ШОС на саммите организации в Астане в июне 2017 года.

"Необходимость принятия данного международно-правового документа обусловлена увеличением масштабов и характера опасных для государств-членов ШОС экстремистских проявлений в мире", — заявил в ходе обсуждения закона сенатор Алишер Курманов.

Закон отправлен на подпись президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.

По данным Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, за пять лет спецслужбами стран-участниц организации было выявлено более 600 преступлений террористического характера, ликвидировано более 500 баз подготовки, пресечена деятельность более 2 тысяч террористов, изъято более тысячи самодельных взрывных устройств, более 10 тысяч единиц огнестрельного оружия.