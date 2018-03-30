Мирзиёев поручил благоустроить узбекские кишлаки

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Узбекистане утверждена программа "Обод кишлок" ("Благоустроенное село"), направленная на поэтапное улучшение условий жизни населения в глубинке, сообщает корреспондент Sputnik.
Документ подписан в четверг главой государства.
Кроме того, частые аварии в электросетях и трансформаторных пунктах сел приводят к многочисленным перебоям в электроснабжении, наблюдается нехватка баллонов со сжиженным газом.
Среди других проблем — некачественно проводимая работа по ремонту и содержанию автомобильных дорог на местах, неисправное состояние сетей и сооружений водоснабжения, несоответствие санитарным требованиям канализации.
Новая программа призвана изменить сложившуюся ситуацию.
С 1 апреля 2018 года в двух селах и в последующие годы — в трех селах в каждом районе и городе республики, прежде всего, в отдаленных населенных пунктах со сложными природно-климатическими условиями, будет осуществляться программа "Обод кишлок".
Кроме того, в рамках программы планируется отремонтировать сети питьевого водоснабжения протяженностью 1535 километров, снизить уровень грунтовых вод, построить в общей сложности 2083 километра дорог для соединения сел с районными центрами, реконструировать и отремонтировать внутренние сельские дороги и тротуары.
Для налаживания транспортного сообщения с глубинкой будет закуплен 571 современный автобус, построены вдоль новых маршрутов 252 остановки.
За счет кредитов международных финансовых институтов и собственных средств предприятий намечено улучшить состояние 1847 километров сетей электроснабжения, доставить населению 44 868 баллонов со сжиженным газом и модернизировать систему связи.
Только в этом году на осуществление предусмотренных программой работ намечено выделить из всех источников финансирования более 3,4 триллиона сумов.