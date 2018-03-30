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Улица в сельской местности в Узбекистане

Мирзиёев поручил благоустроить узбекские кишлаки

© Flickr / Pekka Tamminen
Общество
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С 1 апреля 2018 года в отдаленных населенных пунктах со сложными природно-климатическими условиями будет осуществляться программа "Обод кишлок"

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Узбекистане утверждена программа "Обод кишлок" ("Благоустроенное село"), направленная на поэтапное улучшение условий жизни населения в глубинке, сообщает корреспондент Sputnik.

Документ подписан в четверг главой государства.

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Сегодня многие отдаленные районы страны сталкиваются с серьезными проблемами. Так, например, из-за безответственности товариществ частных собственников жилья и местных хокимиятов жилищный фонд не ремонтировался годами, что привело к ухудшению состояния кровли домов и их внешнего вида.

Кроме того, частые аварии в электросетях и трансформаторных пунктах сел приводят к многочисленным перебоям в электроснабжении, наблюдается нехватка баллонов со сжиженным газом.

Среди других проблем — некачественно проводимая работа по ремонту и содержанию автомобильных дорог на местах, неисправное состояние сетей и сооружений водоснабжения, несоответствие санитарным требованиям канализации.

Новая программа призвана изменить сложившуюся ситуацию.

С 1 апреля 2018 года в двух селах и в последующие годы — в трех селах в каждом районе и городе республики, прежде всего, в отдаленных населенных пунктах со сложными природно-климатическими условиями, будет осуществляться программа "Обод кишлок".

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В ней предусмотрены меры по комплексному обновлению только в 2018 году территорий 368 махаллей в 174 районах страны. Особое внимание будет уделено ремонту кровли, фасадов 127 143 домов, благоустройству прилегающих к ним территорий.

Кроме того, в рамках программы планируется отремонтировать сети питьевого водоснабжения протяженностью 1535 километров, снизить уровень грунтовых вод, построить в общей сложности 2083 километра дорог для соединения сел с районными центрами, реконструировать и отремонтировать внутренние сельские дороги и тротуары.

Для налаживания транспортного сообщения с глубинкой будет закуплен 571 современный автобус, построены вдоль новых маршрутов 252 остановки.

За счет кредитов международных финансовых институтов и собственных средств предприятий намечено улучшить состояние 1847 километров сетей электроснабжения, доставить населению 44 868 баллонов со сжиженным газом и модернизировать систему связи.

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Также будет построено, реконструировано и капитально отремонтировано 736 социальных объектов, таких, как детские сады, школы, семейные поликлиники, которые оснастят современным оборудованием.

Только в этом году на осуществление предусмотренных программой работ намечено выделить из всех источников финансирования более 3,4 триллиона сумов.

Теги:
кишлак, село, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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