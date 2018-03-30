Тряхнуло на два балла: в Узбекистане ощутили таджикское землетрясение

МЧС Узбекистана не располагает информацией о разрушениях и пострадавших

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Жители Узбекистана 30 марта в 03:54 ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в 360 км от Ташкента в южном направлении на территории Таджикистана.

"Магнитуда землетрясения в эпицентре составила М=5,8. Сила подземных толчков на территории Ташкента, Самарканда, Сырдарьи, Ферганы, Намангана, Андижана, Джизака и Кашкадарьи достигла 2 баллов, Сурхандарьи — 2-3 баллов", — сообщили в Республиканском центре Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась. МЧС не располагает информацией о разрушениях и пострадавших.