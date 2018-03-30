В России реализуют проект по переселению семи тысяч соотечественников

Владимирская область готова принять специалистов агропромышленной сферы, а Камчатка — работников отраслей рыболовства и рыбоводства

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Правительство РФ согласует проекты программ Владимирской, Ивановской, Волгоградской областей и Камчатского края по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, соответствующие документы размещены на сайте ведомства.

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"Согласовать проект подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению во Владимирскую область соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы Владимирской области "Содействие занятости населения Владимирской области", — говорится в распоряжении.

Согласно документу, предусматривается приоритетное переселение соотечественников, имеющих профессии, востребованные на рынке труда Владимирской области, прежде всего в организациях агропромышленного комплекса.

Такие же документы подготовлены для Ивановской, Волгоградской областей и Камчатского края.

В Ивановскую область предусматривается приоритетное переселение соотечественников, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, инженеров и ученых, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами. В Волгоградскую — переселение специалистов и ученых, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами.

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В распоряжении сказано, что в Камчатский край предусматривается приоритетное переселение специалистов строительной отрасли, работников отраслей рыболовства и рыбоводства.

Отмечается, что реализация подпрограммы позволит привлечь в данные регионы около семи тысяч соотечественников.