В России реализуют проект по переселению семи тысяч соотечественников

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Правительство РФ согласует проекты программ Владимирской, Ивановской, Волгоградской областей и Камчатского края по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, соответствующие документы размещены на сайте ведомства.
Согласно документу, предусматривается приоритетное переселение соотечественников, имеющих профессии, востребованные на рынке труда Владимирской области, прежде всего в организациях агропромышленного комплекса.
Такие же документы подготовлены для Ивановской, Волгоградской областей и Камчатского края.
В Ивановскую область предусматривается приоритетное переселение соотечественников, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, инженеров и ученых, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами. В Волгоградскую — переселение специалистов и ученых, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами.
Отмечается, что реализация подпрограммы позволит привлечь в данные регионы около семи тысяч соотечественников.