Спасателей обязали в течение трех часов выезжать на место ЧП за рубеж

В Узбекистане определен порядок оказания помощи жертвам ЧС за рубежом и процесс эвакуации погибших граждан на родину

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Группа узбекских спасателей должна будет в течение трех часов выезжать для оказания помощи гражданам республики, пострадавшим за границей, соответствующее постановление премьер-министра Абдуллы Арипова опубликовано в пятницу в базе национального законодательства.

Постановлением утверждена схема организации и выполнения мероприятий по оказанию помощи и проведению эвакуации пострадавших и тел погибших граждан Узбекистана в результате чрезвычайных ситуаций за рубежом.

В соответствии с документом, в течение трех часов после происшествия на место событий должна вылететь специальная группа, состоящая из сотрудников МЧС, МВД, Минобороны, МИД, Минздрава и других ведомств республики.

"Эвакуация пострадавших в чрезвычайных ситуациях на территорию Республики Узбекистан осуществляется в установленном порядке с учетом условий их пребывания в иностранном государстве (трудовая деятельность, учеба и др.), а также их желания", — говорится в тексте постановления.

Документ распределяет функции между министерствами, а также определяет порядок оказания помощи жертвам ЧС и процесс эвакуации погибших граждан на родину. Финансирование работ по оказанию помощи в условиях чрезвычайной ситуации будет производиться за счет средств резервного фонда кабинета министров Узбекистана.

В январе на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек. По официальным данным, погибли 52 человека — граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись. Следствие установило, что причиной происшествия стало использование в салоне заглохшего автобуса паяльной лампы для отопления.