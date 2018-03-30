Спасателей обязали в течение трех часов выезжать на место ЧП за рубеж

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Группа узбекских спасателей должна будет в течение трех часов выезжать для оказания помощи гражданам республики, пострадавшим за границей, соответствующее постановление премьер-министра Абдуллы Арипова опубликовано в пятницу в базе национального законодательства.
Постановлением утверждена схема организации и выполнения мероприятий по оказанию помощи и проведению эвакуации пострадавших и тел погибших граждан Узбекистана в результате чрезвычайных ситуаций за рубежом.
"Эвакуация пострадавших в чрезвычайных ситуациях на территорию Республики Узбекистан осуществляется в установленном порядке с учетом условий их пребывания в иностранном государстве (трудовая деятельность, учеба и др.), а также их желания", — говорится в тексте постановления.
Документ распределяет функции между министерствами, а также определяет порядок оказания помощи жертвам ЧС и процесс эвакуации погибших граждан на родину. Финансирование работ по оказанию помощи в условиях чрезвычайной ситуации будет производиться за счет средств резервного фонда кабинета министров Узбекистана.
В январе на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек. По официальным данным, погибли 52 человека — граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись. Следствие установило, что причиной происшествия стало использование в салоне заглохшего автобуса паяльной лампы для отопления.