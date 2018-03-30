Мирзиёев: руководители не должны задирать нос перед народом

Президент подчеркнул, что власти преобразовывают многие сферы, чтобы улучшить жизнь узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время официального визита в Джизакскую область встретился с жителями махалли Заргарлик города Джизака.

"Я часто посещаю регионы для того, чтобы и другие руководители научились быть среди людей, изучали жизнь народа, служили ему, не задирая нос", — цитирует президента его пресс-служба.

Он заявил, что приехал в Джизак с большими планами по развитию области, созданию комфортных условий для людей.

Узбекский лидер подчеркнул, что необходимо развивать сельское хозяйство, стимулировать строительство водохранилища в Фаришском районе, улучшать жизнь сел по программе "Благоустроенное село".

© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев побеседовал с жителями махалли Заргарлик города Джизака

"Мы преобразовываем многие сферы, принимаем все меры, чтобы людям было легче. Но и граждане должны эффективно пользоваться создаваемыми государством возможностями", — отметил Мирзиёев.

Глава государства совершает однодневный официальный визит в Джизак. Ранее он уже посетил общество с ограниченной ответственностью "Зарбдор текстил" и изучил проекты предприятия по развитию текстильной, химической, фармацевтической промышленности в регионе.